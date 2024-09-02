مستجدات العدوان على غزة| لابيد: نتنياهو لا يريد صفقة.. وبايدن: سنعمل مع مصر وقطر

أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم الإثنين، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يظهر أي نية لإنهاء الحرب في قطاع غزة ولا يسعى لعقد صفقة تبادل المحتجزين، مشيرًا إلى أن نتنياهو يضع العراقيل أمام أي حلول سلمية محتملة.

جاء هذا التصريح حسب ما أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية".

ويستعرض لكم الموجز خلال السطور التالية آخر تفاصيل الحرب على غزة.

دعوة لإغلاق الاقتصاد احتجاجًا على سياسات نتنياهو

من جانبه، دعا لابيد نقابات العمال والسلطات المحلية إلى اتخاذ خطوات حاسمة تتمثل في إغلاق الاقتصاد كإجراء احتجاجي على سياسات نتنياهو، التي يصفها بالمتعنتة والتي تؤدي إلى تفاقم الأوضاع.

الولايات المتحدة تسعى لصفقة أفضل

وفي سياق متصل، أوضح مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، رامي جبر، أن الولايات المتحدة تعمل على صياغة صفقة جديدة قد تكون أفضل من السابقة، وذلك بعد اكتشاف جثث ستة من الأسرى بينهم أمريكي، إلا أن المقترحات المطروحة لا تزال غير واضحة تمامًا حتى الآن.

وأضاف جبر أن الإدارة الأمريكية تسعى لتجنب المقترحات السابقة التي لم تحقق تقدمًا ملحوظًا، وهو ما أدى إلى تأخر التوصل لأي اتفاق وإيجاد جثث المحتجزين.

بايدن ينتقد نتنياهو ويواصل الضغط

وأشار جبر إلى أن واشنطن تمارس ضغوطًا كبيرة على الحكومة الإسرائيلية، وهذا ما تجلى في تصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الذي صرح بأن نتنياهو يعرقل إتمام الصفقة ويضع أمامها العقبات.

وأوضح بايدن أنه يواصل جهوده لإتمام الصفقة، ليس فقط لتحقيق السلام ولكن أيضًا لترسيخ إرث إيجابي ينعكس على إدارته وحزبه الديمقراطي، وخاصة نائبة الرئيس، كامالا هاريس.

مفاوضات مع حلفاء أمريكا

أكد بايدن حسب ما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" أن الولايات المتحدة ستواصل التفاوض مع شركائها في مصر وقطر بدلاً من الاعتماد على نتنياهو فقط.

وفي المقابل، أعرب مسؤولون كبار في الحكومة الإسرائيلية عن دهشتهم من الضغوط الأمريكية الموجهة نحو نتنياهو، بينما تم تجاهل قائد حركة حماس، يحيى السنوار، في المفاوضات المتعلقة بالهدنة وتبادل المحتجزين.

إحباط أمريكي من سياسات نتنياهو

وفي الوقت نفسه، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين أمريكيين كبار أنهم يشعرون بخيبة أمل من سياسات نتنياهو الأخيرة، وهو ما يشير إلى تصاعد التوترات بين الطرفين بشأن إدارة الأزمة في غزة.

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