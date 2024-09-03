الأردن يدين تصريحات نتنياهو ويعرب عن تضامنه مع مصر

رفض الأردن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن معبر فيلادلفيا وأكد دعمه لموقف مصر في مواجهة هذه المزاعم.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية يوم الثلاثاء، حيث شددت على رفضها الكامل لكل الادعاءات التي يروج لها مسؤولون إسرائيليون في محاولة لتبرير الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الادعاءات تعتبر تحريضًا غير مقبول وتؤدي إلى زيادة التوتر في المنطقة.

كما وصفت تصريحات نتنياهو بأنها لا تستند إلى أي حقائق، وتهدف إلى تعطيل الجهود المبذولة من قبل مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار في غزة.

من جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة، على تضامن الأردن الكامل مع مصر في رفض هذه الادعاءات، وحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التبعات الناتجة عن تلك التصريحات.

وفي سياق متصل، أعربت وزارة الخارجية المصرية عن رفضها التام لتصريحات نتنياهو، معتبرة إياها محاولة لتحريف الحقائق وتشتيت انتباه الرأي العام الإسرائيلي عن الجهود الرامية لتحقيق تهدئة دائمة في المنطقة.

وأكدت مصر أن هذه الادعاءات تهدف إلى عرقلة الوساطات القائمة بينها وبين قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

تصريحات نتنياهو

وكان نتنياهو قد زعم في تصريحاته أن حركة حماس تتلقى الأسلحة عبر معبر فيلادلفيا من مصر، مشيرًا إلى أن إسرائيل حرصت على منع دخول أي معدات عسكرية إلى غزة، إلا أن حماس استطاعت التسلح من خلال هذا المعبر، كما أكد على التزام إسرائيل بالبقاء في معبر فيلادلفيا لضمان عدم تكرار هذا الوضع.

في وقت سابق، أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن نتنياهو يتمسك بموقف إسرائيل بالبقاء فعليًا في محور فيلادلفيا من معبر كرم أبو سالم إلى البحر.

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