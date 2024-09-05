وزير الخارجية الأردني: نرفض اعتبار غزة كيانًا منفصلًا عن الضفة الغربية

أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن الأردن يرفض بشكل قاطع أي تعامل يهدف إلى فصل غزة عن الضفة الغربية، مؤكدًا على وحدة الأراضي الفلسطينية. ويرصد الموجز التفاصيل خلال السطور التالية

وأوضح الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن على إسرائيل الانسحاب الكامل من قطاع غزة، مشيرًا إلى أن التصعيد في المنطقة ناجم عن سياسات الحكومة الإسرائيلية التي تواصل انتهاكها للقانون الدولي.

وزير الخارجية الأردني: أي محاولة لترحيل الفلسطينيين من الضفة الغربية سيعتبر تهديدًا للمملكة

وأكد وزير الخارجية الأردني أن أي محاولة لترحيل الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن سيُعتبر تهديدًا صريحًا للمملكة، وقد يؤدي إلى اندلاع حرب إقليمية أشمل.

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل أن الأمم المتحدة أعلنت عن افتقارها للموارد الكافية لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الوضع الإنساني هناك قد تجاوز حدود الكارثة.

استشهاد فلسطيني جراء قصف الاحتلال لمخيم النصيرات

وكان قد أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل منذ قليل باستشهاد فلسطيني جراء قصف استهدف شقة سكنية في مخيم النصيرات بقطاع غزة.

كما ذكرت مصادر إعلامية فلسطينية أن الطائرات الإسرائيلية شنت غارة جوية على المخيم الواقع في وسط القطاع.

من جانبه، أوضح سامي حجاوي، وزير الحكم المحلي الفلسطيني، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع الدخول إلى منطقة جنين، مشيرًا إلى أنه حضر مؤتمرًا صحفيًا إلى جانب وزير الصحة ماجد أبو رمضان ووزيرة التنمية الاجتماعية ليلى بنت أحمد النجّار، للاطلاع على أوضاع المواطنين وتحديد احتياجاتهم، بالإضافة إلى مناقشة الاستعدادات التي تقوم بها الهيئات المحلية، البلديات، والمجالس القروية لمواجهة التحديات المتعلقة بانسحاب قوات الاحتلال من المدينة.

وأكد حجاوي، في مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأوضاع في جنين خطيرة، حيث تعرضت البنية التحتية لتدمير واسع النطاق من قبل قوات الاحتلال.

ورغم محاولات الاحتلال عرقلة انعقاد المؤتمر الصحفي، أصر الوزراء ومحافظ جنين على عقده في الحارة الشرقية التي شهدت دمارًا هائلًا.

كما أشار حجاوي إلى أن الحكومة الفلسطينية مستعدة لتقديم المساعدات اللازمة لإعادة إعمار المنطقة وإغاثة السكان، حيث خصص الاتحاد الأوروبي مبلغ 400 مليون يورو لدعم الحكومة الفلسطينية عبر وزارة المالية، مع تخصيص جزء كبير من هذه المساعدات لإصلاح الدمار الذي خلفته قوات الاحتلال.

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