أهداف التنمية المستدامة.. المركز الإقليمي لتعليم الكبار يختتم برنامج لتعليم المرأة الريفية

اختتم الدكتور محمد عبد الوارث القاضي، مدير المركز الإقليمي لتعليم الكبار، اليوم الخميس 5 سبتمبر 2024، فعاليات برنامج تدريبي مميز يهدف إلى تعزيز فرص تعليم المرأة الريفية ضمن جهود محو الأمية وتعليم الكبار. التفاصيل يستعرضها الموجز في التقرير التالي

وشهد الحفل الختامي الذي أقيم في المركز الإقليمي لتعليم الكبار، توزيع الشهادات على 25 متدربًا شاركوا في الدورة، التي تركزت على تمكين المرأة الريفية من خلال التعليم، كجزء من الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في المناطق الريفية.

في كلمته خلال الفعالية، شدد الدكتور شريف صلاح، الأمين العام المساعد للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، على أهمية الشراكات المحلية والدولية في دعم هذه المبادرات.

وأكد استمرار الجهود لضمان حق المرأة الريفية في التعليم، وتمكينها من المشاركة الفعالة في بناء مستقبل أفضل.

يأتي هذا البرنامج التدريبي الذي نظمه المركز الإقليمي لتعليم الكبار في إطار التزام الدولة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف المتعلق بتوفير التعليم الجيد والشامل والمنصف للجميع، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر احتياجًا.

دور المركز الإقليمي لتعليم الكبار بسرس الليان

تم تأسيس المركز الإقليمي لتعليم الكبار بسرس الليان "أسفك" بموجب اتفاقية بين الحكومة المصرية ومنظمة اليونسكو في 25 أبريل 1952.

يُعد المركز من بين مركزين أنشأتهما اليونسكو في الخمسينيات، حيث تم تكليف مركز سرس الليان لخدمة المنطقة العربية، بينما تم تكليف مركز كريفال في المكسيك لخدمة دول أمريكا اللاتينية.

ظل المركز تابعًا لليونسكو حتى عام 1982، حين أصبح هيئة عامة مصرية تتبع وزير التعليم العالي بموجب القرار الجمهوري رقم 239 لعام 1982، وتم إعادة تسميته بـ "المركز الإقليمي لتعليم الكبار - أسفك".

وفي عام 1997، تم تعديل تبعية المركز ليكون تحت إشراف وزارة التربية والتعليم.

الرؤية والرسالة

يطمح المركز الإقليمي لتعليم الكبار بسرس الليان إلى أن يكون رائدًا ومتميزًا في مجال تعليم الكبار على المستوى المحلي والإقليمي.

يسعى المركز ليكون بيت خبرة في تدريب القيادات والكوادر البشرية، وإجراء الأبحاث، ونشر المعرفة، وتطوير سياسات وبرامج تعليم الكبار والتعلم مدى الحياة، بالإضافة إلى ضمان جودة هذه العمليات.

يهدف المركز أيضًا إلى دمج التكنولوجيا التعليمية وتعزيز العلاقة بين التعليم النظامي وغير النظامي للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال شراكات فعّالة.

مهام المركز

يؤدي المركز الإقليمي لتعليم الكبار بسرس الليان عدة مهام مهمة، تشمل:

1. تدريب القيادات العليا والكوادر المتخصصة في مجالات محو الأمية وتعليم الكبار.

2. إنتاج المواد التعليمية النموذجية لبرامج محو الأمية.

3. إجراء الأبحاث والدراسات العلمية المرتبطة بمحو الأمية والتنمية.

4. تطوير سياسات وبرامج التعلم مدى الحياة والتعليم غير النظامي.

5. تقديم الدعم الفني لشركاء محو الأمية ونشر ثقافة التعلم مدى الحياة.

6. تنظيم دورات تدريبية في علوم الحاسب الآلي للتحول الرقمي.

7. تصميم المناهج التعليمية للهيئات الراغبة في مجال محو الأمية.

8. إعداد الحقائب التدريبية الخاصة بأنشطة التعلم مدى الحياة.

9. تنفيذ أنشطة تدريبية محلية وإقليمية.

10. دعم الأنشطة الثقافية والتربوية بالتعاون مع الشركاء.

11. تدريب واعتماد المدربين محليًا وإقليميًا.

12. تقديم خدمات استشارية في تخطيط برامج محو الأمية وتنمية المجتمعات المحلية.

الجوائز والاعترافات

حصل المركز الإقليمي لتعليم الكبار بسرس الليان على جوائز مرموقة تقديرًا لدوره المتميز في مجال محو الأمية وتعليم الكبار، منها:

جائزة الملك سيجونج لمحو الأمية من اليونسكو عام 2001، وقيمتها 15,000 دولار، وذلك لدوره الفعال في محو الأمية.

جائزة محو الأمية الحضارية من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) بتونس عام 2002، وقيمتها 5,000 دولار، تقديرًا لجهوده المتميزة في هذا المجال.

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