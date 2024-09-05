حالة طارئة عالمية.. الكونغو تستلم أول دفعة من لقاحات جدري القرود

أعلنت السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية يوم الخميس عن استقبال أول شحنة من اللقاحات المضادة لجدري القرود، بعد ثلاثة أسابيع من إعلان منظمة الصحة العالمية تفشي المرض في 12 دولة إفريقية واعتباره حالة طارئة عالمية.

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تبرع الاتحاد الأوروبي بـ 100 ألف جرعة من لقاح "MVA-BN"، الذي تنتجه شركة "بافاريان نورديك" الدنماركية، عبر وكالة هيرا المختصة بالطوارئ الصحية.

ومن المتوقع أن تصل شحنة إضافية تحتوي على 100 ألف جرعة أخرى يوم السبت، بحسب ما أفادت به السلطات الكونغولية.

وسيكون الصندوق الدولي لرعاية الطفولة (اليونيسف) مسؤولًا عن تنفيذ حملة التطعيم في المناطق الأكثر تضررًا.

لكن حتى الآن لم يُحدد موعد بدء التطعيم بشكل رسمي، وفقًا لما ذكره روجر كامبا، وزير الصحة في الكونغو.

وقد تعهدت جهات غربية، مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بتقديم نحو 380 ألف جرعة إضافية من اللقاح، بحسب تصريحات جان كاسيا، رئيس المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إلا أن هذا العدد لا يشكل سوى أقل من 15% من 3 ملايين جرعة تقول السلطات إن البلاد بحاجة إليها لمكافحة تفشي المرض بشكل فعال.

انتشار جدري القرود في 70 دولة

جدري القرود، الذي كان ينتشر في إفريقيا دون تشخيص واضح لسنوات، شهد تفشيًا واسع النطاق في عام 2022، حيث انتشر في أكثر من 70 دولة.

ويُعد هذا المرض معديًا وينتقل من الحيوانات المصابة إلى البشر، وأيضًا بين البشر من خلال الاتصال الجسدي الوثيق. تتضمن أعراضه ارتفاع درجة الحرارة، وآلام في العضلات، وظهور طفح جلدي وتقرحات.

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