مفاجأة من الصحة العالمية بشأن جدري القرود

عرضت منظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر عقد اليوم الاثنين 2 سبتمبر، تطورات حساسة بشأن فيروس جدري القرود، حيث تحدث المسؤولين عن طبيعة اللقاحات التي يمكن الاعتماد عليها للسيطرة على الفيروس ومنع انتشاره بصورة أكبر وتخطيه إلى دول خالية، بالإضافة إلى الاختبارات التي تعول عليها المنظمة في اكتشاف جدرى القرود، فقد سبق وتم تصنيف المرض من قبل المنظمة باعتباره حالة طوارئ مثيرة للتوتر والقلق.



جدري القرود فيروس واسع الانتشار

وينتقل جدري القرود من الحيوانات إلى الإنسان عند التلامس وبعد انتشاره أصبح ينتقل فيما بين البشر، وهو ما أكدته مسؤولة تقنية مدير أحداث جدرى القرود بمنظمة الصحة العالمية، الدكتورة شذى محمد.

علاج جدري القرود



أعراض جدري القرود وفق الدكتورة شذى محمد

طفح جلدى

تورم بالغدد الليمفاوية

آلام بالجسم

إفرازات وبثور

أوضحت المسؤولة في منظمة الصحة العالمية، أنه تم التعرف على 900 حالة مصابة خلال عمليات استكشاف للمرض في 12 دولة، بالإضافة إلى 100 ألف إصابة منذ عام 2022 فيول مختلفة بالعالم.



وقالت، شذى محمد، إنه لا يوجد علاج فعال لمرض جدري القرود حتى الآن، بل ما يمكن فعله هو الاعتماد على العلاجات الخافضة للحرارة، فضلاً عن المواد الملطفة التي تستخدم مباشرة على الجلد للبثور، وكل هذه الأدوات إلى جانب المسكنات تعمل على علاج الأعراض فقط، لذلك نعتبر أن أنسب وقت للعلاج هو عند الشكوى من ظهور أعراض المرض.

وأضافت، أن منظمة الصحة العالمية تبحث هذه الفترة فعالية بعض مضادات الفيروسات الجديدة، لذلك يمكن القول إن هناك لقاحات تحت الدراسة.

ونصحت الدكتورة شذى محمد، بضرورة منع انتشار الفيروس، ووضع خطط سليمة لعلاج جروح المصابين، بالإضافة إلى التعامل الجيد مع المصاب حتى لا يتعرض لعدوى مضاعفة، مضيفة أن العدوى تكون عن طريق الاتصال الجنسي، أو ملامسة المصابين من البشر والحيوانات، لذلك ينبغي توخي الحذر.

للوقاية من جدري القرود، يمكنك اتباع الإجراءات التالية:

1. التطعيم: في بعض الحالات، يمكن أن يكون التطعيم ضد الجدري فعالاً في الوقاية من جدري القرود. استشر طبيبك حول التوصيات الخاصة بتطعيمك.

2. الابتعاد عن المصابين: تجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص المصابين بالمرض أو الحيوانات التي قد تكون مصابة.

3. التعقيم والنظافة: اغسل يديك بانتظام بالماء والصابون، واستخدم المعقمات الكحولية إذا لم يتوفر الماء والصابون.

4. تجنب لمس الحيوانات البرية: تجنب الاتصال المباشر مع الحيوانات البرية أو الحيوانات التي تظهر عليها أعراض المرض.

5. التحقق من مصادر الطعام: تأكد من أن اللحوم يتم طهيها بشكل جيد وأنها تأتي من مصادر موثوقة.

6. إجراءات الحماية الشخصية: استخدم معدات الحماية الشخصية مثل القفازات والأقنعة إذا كنت تعمل في بيئات معرضة للإصابة.

اتباع هذه الإجراءات يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بجدري القرود.

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