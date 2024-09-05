تفاصيل جولة الفريق أحمد خليفة لتفقد إجراءات التأمين على الحدود الشمالية الشرقية

تفقد الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إجراءات تأمين الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي، حيث قام بجولة تفقد خلالها الأوضاع الأمنية على الحدود مع قطاع غزة. التفاصيل يستعرضها الموجز في التقرير التالي

بدأت الجولة بزيارة معبر رفح البري، حيث اطلع على التدابير الأمنية المتخذة هناك.

أكد الفريق أحمد خليفة أن المهمة الرئيسية للقوات المسلحة هي حماية حدود الدولة بكافة الاتجاهات الاستراتيجية، مشددًا على قدرة القوات المسلحة على الدفاع عن الوطن جيلاً بعد جيل.

كما أكد على أهمية العلم والإرادة والحفاظ على اللياقة البدنية العالية لضمان تنفيذ المهام بكفاءة.

خلال الزيارة، أجرى الفريق أحمد خليفة حوارًا مع المقاتلين، حيث استمع إلى آرائهم واستفساراتهم وناقشهم في العديد من الموضوعات.

رئيس أركان القوات المسلحة يتفقد الحالة المعيشية للأفراد المقاتلة في رفح

كما تفقد الحالة المعيشية والإدارية للفرد المقاتل، واطلع على منظومة التأمين على خط الحدود الشمالية الشرقية، مستمعًا لشرح مفصل حول أسلوب العمل والتنسيق بين مختلف التخصصات لضمان السيطرة الكاملة على الحدود.

شارك الفريق أحمد خليفة المقاتلين تناول وجبة الغذاء داخل إحدى نقاط خط الحدود الدولية، مشددًا على ضرورة فهمهم العميق لمهامهم واليقظة المستمرة للتعامل مع المواقف الطارئة.

كما مر على عدد من الارتكازات الأمنية بمدينة رفح، حيث نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي والفريق أول عبد المجيد صقر للمقاتلين، وحثهم على الحفاظ على حالة الأمن والاستقرار الحالية.

واختتم الجولة بزيارة مركز عمليات قطاع تأمين شمال سيناء، حيث تابع إجراءات السيطرة وتأمين المشروعات التنموية في إطار خطة التنمية الاستراتيجية للمنطقة.

وأشاد بالروح المعنوية العالية للقوات المسلحة وإرادتهم الصلبة في الدفاع عن الوطن.

التقى الفريق أحمد خليفة خلال زيارته بمحافظ شمال سيناء ومدير الأمن لبحث سبل تعزيز التنسيق لخدمة أبناء المحافظة وتحقيق التنمية الشاملة لهم.

ورافقه في الجولة عدد من كبار قادة القوات المسلحة، من بينهم قائد قوات حرس الحدود، ونائب رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، وقائد الجيش الثاني الميداني، والقائم بأعمال رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، وقائد القوات الخاصة.

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