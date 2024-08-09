موقع تقديم الكليات العسكرية.. تعرف على الشروط وخطوات التقديم

يبحث العديد من الطلاب عن موقع تقديم الكليات العسكرية، وذلك للالتحاق بالكليات العسكرية بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 وحصول كل طالب على نتيجته.



وصدق الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية، والتى تضم كليات (حربية – بحرية – جوية – دفاع جوى) والكليات العسكرية ( الكلية الفنية العسكرية – كلية الطب بالقوات المسلحة – الكلية العسكرية التكنولوجية ) من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة، وحملة الثانوية الصناعية وما يعادلها وخريجى الجامعات الحكومية والخاصة حملة المؤهلات العليا " محاربين " دفعة أكتوبر 2024.

وأوضحت وزارة الدفاع أن اخر يوم في تسجيل البيانات، هو يوم الأحد، الموافق 15 سبتمبر 2024.



رابط تقديم الكليات العسكرية

ويمكن لطلاب الثانوية العامة بالشعبتين العليمة والأدبية وما يعادلها التقديم في الكليات العسكرية من خلال الضغط هنـــا وإتباع الخطوات التالية:

-اختيار أيقونة التقديم للكلية العسكرية المراد التقديم بها.

-قم بإنشاء حساب على الموقع.

-قم بالتسجيل في الموقع من خلال البريد الإلكتروني.

- ملء البيانات بشكل دقيق جدًا، وعدم التأكد من وجود أي خطأ.

تقديم الكليات العسكرية



ما شروط التقديم للكليات العسكرية؟

وأوضحت وزارة الدفاع شروط الالتحاق في الكليات العسكرية التي يقدمها لكم الموجز كالتالي:

-أن يكون الطالب مصري من أبوين وجدين مصريين.

-أن يكون الطالب حاصلاً على الشهادة الثانوية دفعتي 2024 و2023.

-أن يكون الطالب مقيد بإحدى الجامعات أو المعاهد المصرية حالة الحصول على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها عام 2023.

-ألا يكون قد حُكم على المتقدم بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف.

-أن يكون الطالب حسن السير والسلوك.

-ألا يكون الطالب متزوج أو سبق له الزواج.

-أن يتعهد الطالب بعدم الزواج طوال فترة الدراسة بالكلية.

-أل يكون الطالب قد فُصل تأديبيًا أو استقال من أي مؤسسة تعليمية.

- ألا يكون الطالب قد أُعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية.

-ألا يقل الطول عن 170 سم لجميع الكليات عدا الجوية يُسمح حتى 158 سم.

-أن يكون الطالب لائق طبيًا

-ألا يجوز إعادة الكشف الطبي على الطالب في نفس الدفعة المتقدمة خلال العام حالة عدم لياقته طبيًا

-أن يجتاز الطالب اختبارات اللياقة البدنية ولا يجوز إعادته في نفس الدفعة المتقدمة.

-أن يؤدي الطالب بنجاح اختبار قفزة الثقة في حمام السباحة من ارتفاع 7.5 متر دون تردد من أول مرة في زمن لا يزيد عن 3 ثوان من إصدار الأمر بالقفز.

-أن يكتب الطالب تعهد كتابي تتضمن الالتزام بكافة الشروط.

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