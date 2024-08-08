قبل التقديم.. اعرف تفاصيل كلية العلوم الطبية التطبيقية جامعة المنوفية

تُعد كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة المنوفية من الكليات الرائدة في إعداد كوادر صحية تكنولوجية ذات كفاءة عالية، قادرة على المنافسة في سوق العمل والمساهمة في تحسين مستوى الخدمات الصحية. تُجهز الكلية طلابها لتقديم رعاية صحية متميزة وآمنة في مختلف المؤسسات الصحية، خاصاً مع اقتراب تنسيق الجامعات لعام 2024-2025، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

كلية العلوم الطبية التطبيقية

مؤشرات القبول بكلية العلوم الطبية التطبيقية

كما يتطلع طلاب الثانوية العامة إلى معرفة المؤشرات الأولية للقبول في الكلية،وفقًا لتنسيق العام الماضي، من المتوقع أن تقبل الكلية الطلاب الحاصلين على 348.5 درجة لشعبة علمي علوم، و314.5 درجة لشعبة علمي رياضة.

مصروفات كلية العلوم الطبية التطبيقية جامعة المنوفية

من المتوقع أن تكون مصروفات الكلية للعام الدراسي المقبل 1300 جنيه، كما كانت في العام الماضي، فيما ينتظر الطلاب الإعلان الرسمي للتنسيق.

كما أن كلية العلوم الطبية التطبيقية تقدم عدة برامج دراسية تلتزم بمعايير الجودة التعليمية، لضمان تخريج جيل قادر على المشاركة في البحث العلمي وخدمة المجتمع. تشمل هذه البرامج:

تكنولوجيا البصريات

تكنولوجيا المختبرات الطبية

تكنولوجيا علوم الأشعة والتصوير الطبي

تكنولوجيا الأجهزة الطبية الحيوية

تكنولوجيا تركيبات الأسنان

تكنولوجيا الرعاية النفسية

للطلاب الراغبين في الالتحاق، تتطلب الكلية تقديم بعض المستندات الأساسية مثل: "أصل شهادة الثانوية العامة، وأصل شهادة الميلاد، و10 صور شخصية، بالإضافة إلى إتمام الكشف الطبي وتقديم الأوراق المطلوبة".

برامج كلية العلوم الطبية التطبيقية جامعة المنوفية

1- برنامج تكنولوجيا البصريات

2- برنامج تكنولوجيا المختبرات الطبية

3- برنامج تكنولوجيا علوم الأشعة والتصوير الطبي

4- برنامج تكنولوجيا الأجهزة الطبية الحيوية

5- برنامج تكنولوجيا تركيبات الأسنان

6- برنامج تكنولوجيا الرعاية النفسية

الأوراق المطلوبة للتقديم بكلية العلوم الطبية التطبيقية جامعة المنوفية



1- احضار أصل شهادة الثانوية العامة.

2- عليك أيضا أصل شهادة الميلاد.

3- كما يتطلب إحضار 10 صور شخصية للطالب أو الطالبة.

4- بطاقة 2 جند و6 جند للبنين فقط.

5- إيصال دفع المصاريف.

6- إحضار «دوسيه» لوضع الأوراق داخله للحفاظ علىها.

7- الانتهاء من توقيع الكشف الطبي.

8- عليك بتقديم نموذج الكشف الطبي معتمد من الإدارة الطبية بالجامعة.

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