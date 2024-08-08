كل ما تريد معرفته عن تنسيق كلية تمريض 2023 علمي علوم
تنشر “الموجز” تقريرا عن تنسيق كلية تمريض 2023 علمي علوم حيث شهدت الساعات الماضية ارتفاع معدلات بحث الطلاب عن تنسيق كلية تمريض 2023 وخاصة عقب الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2024 من قبل وزارة التربية والتعليم
تنسيق كلية تمريض 2023
وتضم كلية التمريض سبعة أقسام علمية: إدارة التمريض، تمريض الأطفال، تمريض صحة المجتمع، تمريض النساء والتوليد، التمريض الباطني والجراحي، تمريض الصحة النفسية، وأخيرًا تمريض المسنين.
وقد أعلنت وزارة التعليم العالي عن درجات تنسيق المرحلة الثانية لعام 2023، بما في ذلك تنسيق كليات التمريض.
وعلي سبيل المثال جاء تنسيق كلية التمريض بجامعة الزقازيق بمجموع 344 درجة، ما يعادل 83.90%، علمًا بأن تمريض الزقازيق يعد من الخيارات الأولى لطلاب محافظة الشرقية، والثانية لطلاب محافظة القليوبية.
شروط الالتحاق بكلية التمريض 2023
يُشترط أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة الثانوية العامة من شعبة علمي علوم، وأن يحقق الحد الأدنى للقبول الذي يحدده مكتب التنسيق كل عام.
تقبل كلية تمريض أيضًا طلاب الدبلومة الأمريكية، والدبلومة البريطانية، والشهادات المعادلة. تمنح الكلية درجات علمية تشمل البكالوريوس بعد أربع سنوات من الدراسة، بالإضافة إلى الماجستير والدكتوراه.
تنسيق كليات التمريض 2023/2024
وجاء الحد الأدنى للقبول في تنسيق كلية تمريض 2023 جامعة المنصورة بمجموع 350 درجة، ما يعادل 85.36%، بينما كان الحد الأدنى للقبول في كليات التمريض بجامعة جنوب الوادي 330.5 درجة، ما يعادل 80.60%.
- تنسيق كلية تمريض 2023 جامعة المنصورة 2023 350 درجة 85.36%
- تنسيق كلية تمريض 2023 جامعة بور سعيد 349.5 درجة 85.24%
- تنسيق كلية تمريض 2023 جامعة دمياط 348.5 درجة 85%
- تنسيق كلية تمريض 2023 جامعة طنطا 346.5 درجة 84.51%
- تنسيق كلية تمريض 2023 جامعة الزقازيق 344 درجة 83.90%
- تنسيق كلية تمريض 2023 جامعة كفر الشيخ 342 درجة 83.41%
- تنسيق كلية تمريض 2023 جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 341.5 درجة 83.29%
- تنسيق كلية تمريض 2023 جامعة المنوفية بشبين الكوم 339.5 درجة 82.80%
- تنسيق كلية تمريض 2023 جامعة بنها 339 درجة 82.68%
- تنسيق كلية تمريض 2023 جامعة القاهرة 338 درجة 82.43%
- تنسيق كلية تمريض 2023 جامعة دمنهور 337 درجة 82.19%
- تنسيق كلية تمريض 2023 جامعة عين شمس 336.5 درجة 82%
- تنسيق كلية تمريض 2023 جامعة الإسكندرية 336 درجة 81.95%
- تنسيق كلية تمريض 2023 جامعة حلوان 335.5 درجة 81.82%
- تنسيق كلية تمريض 2023 جامعة سوهاج 335 درجة 81.70%
- تنسيق كلية تمريض 2023 جامعة مطروح 334.5 درجة 81.58%
- تنسيق كلية تمريض 2023 جامعة أسوان 334.5 درجة 81.58%
- تنسيق كلية تمريض 2023 جامعة الفيوم 333.5 درجة 81.34%
- تنسيق كلية تمريض 2023 جامعة أسيوط 332 درجة 80.97%
- تنسيق كلية تمريض 2023 جامعة بني سويف 332 درجة 80.97%
- تنسيق كلية تمريض 2023 جامعة المنيا 331 درجة 80.73%
- تنسيق كلية تمريض 2023 جامعة جنوب الوادي 330.5 درجة 80.60%