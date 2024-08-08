كل ما تريد معرفته عن تنسيق كلية تمريض 2023 علمي علوم

تنشر “الموجز” تقريرا عن تنسيق كلية تمريض 2023 علمي علوم حيث شهدت الساعات الماضية ارتفاع معدلات بحث الطلاب عن تنسيق كلية تمريض 2023 وخاصة عقب الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2024 من قبل وزارة التربية والتعليم

تنسيق كلية تمريض 2023

وتضم كلية التمريض سبعة أقسام علمية: إدارة التمريض، تمريض الأطفال، تمريض صحة المجتمع، تمريض النساء والتوليد، التمريض الباطني والجراحي، تمريض الصحة النفسية، وأخيرًا تمريض المسنين.

وقد أعلنت وزارة التعليم العالي عن درجات تنسيق المرحلة الثانية لعام 2023، بما في ذلك تنسيق كليات التمريض.

وعلي سبيل المثال جاء تنسيق كلية التمريض بجامعة الزقازيق بمجموع 344 درجة، ما يعادل 83.90%، علمًا بأن تمريض الزقازيق يعد من الخيارات الأولى لطلاب محافظة الشرقية، والثانية لطلاب محافظة القليوبية.

شروط الالتحاق بكلية التمريض 2023



يُشترط أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة الثانوية العامة من شعبة علمي علوم، وأن يحقق الحد الأدنى للقبول الذي يحدده مكتب التنسيق كل عام.

تقبل كلية تمريض أيضًا طلاب الدبلومة الأمريكية، والدبلومة البريطانية، والشهادات المعادلة. تمنح الكلية درجات علمية تشمل البكالوريوس بعد أربع سنوات من الدراسة، بالإضافة إلى الماجستير والدكتوراه.

تنسيق كليات التمريض 2023/2024



وجاء الحد الأدنى للقبول في تنسيق كلية تمريض 2023 جامعة المنصورة بمجموع 350 درجة، ما يعادل 85.36%، بينما كان الحد الأدنى للقبول في كليات التمريض بجامعة جنوب الوادي 330.5 درجة، ما يعادل 80.60%.