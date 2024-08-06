تنسيق كلية الاعلام لطلاب العلمي والأدبي 2024 والمؤشرات الاولية

بدأ عدد كبير من الطلاب يبحث عن تنسيق كلية الاعلام 2024،بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 التي اعتمدها وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف، ومنه تنسيق كلية الإعلام 2024 لشعبة علمي وأدبي، خاصة مع استحداث برامج رقمية جديدة في بعض الكليات، ومنها “اعلام القاهرة ” ونستعرض في الموجز " تنسيق كلية الاعلام 2024

تنسيق كلية الاعلام 2024



بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 بدأ عدد كبير من الطلاب يبحث عن تنسيق كلية الاعلام حيث اتجهت أنظار الطلاب ناحية تنسيق الجامعات 2024، ومنه تنسيق كلية الإعلام 2024 لشعبة العلمي والأدبي وذلك بعد رقمنة المقررات جديدة في بعض الكليات

تنسيق كلية الاعلام 2023



وعن المؤشرات الاولية لـ لتنسيق كلية الإعلام 2024 لطلاب الثانوية العامة، تبين على أساس الدرجات التي حصل عليها الطلاب في امتحانات الثانوية العامة، فإنه من المتوقع أن يقترب تنسيق 2024 من تنسيق عام 2023، وبالتالي يمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي الاطلاع على قائمة تنسيق كلية الإعلام لسنة 2023 من موقع التنسيق الإلكتروني.

كلية الإعلام جامعة القاهرة 355.0 درجة.

- كلية الإعلام جامعة عين شمس 351.5 درجة.

- كلية الإعلام جامعة المنوفية 349.0 درجة.

- كلية الإعلام جامعة بني سويف 345.0 درجة.

- كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال جامعة السويس 345.0 درجة.

- كلية الإعلام جامعة جنوب الوادي 343.0 درجة.

تنسيق كلية الاعلام لـ شعبة علمي علوم

تنسيق كلية الاعلام لشعبة علمي علوم فكان خلال العام الماضي على هذا النحو:

- كلية الإعلام جامعة القاهرة 325.0 درجة.

- كلية الإعلام جامعة عين شمس 323.0 درجة.

- كلية الإعلام جامعة المنوفية 323.0 درجة.

- كلية الإعلام جامعة بني سويف 320.5 درجة.

- كلية الإعلام جامعة جنوب الوادي 319.5 درجة.

- كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال جامعة السويس 318.5 درجة.

تنسيق كلية الاعلام شعبة علمي رياضة

- كلية الإعلام جامعة القاهرة 310.5 درجة.

- كلية الإعلام جامعة عين شمس 306.5 درجة.

- كلية الإعلام جامعة المنوفية 301.0 درجة.

- كلية الإعلام جامعة بني سويف 296.5 درجة.

- كلية الإعلام جامعة جنوب الوادي 292.0 درجة.

- كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال جامعة السويس 291.5 درجة.

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