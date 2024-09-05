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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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عرب وعالم

خبير اقتصادي عسكري: نتنياهو بحاجة لتقييم حالته العقلية بعد جمع 17 مليار دولار

رئيس وزراء الاحتلال
رئيس وزراء الاحتلال - نتنياهو

صرح العميد طارق العكاري، خبير في الاقتصاد العسكري، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حاجة لتقييم حالته العقلية، نظراً لما يمر به من صدمة منذ الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر الماضي. تفاصيل التصريحات يستعرضها الموجز في التقرير التالي 

وأضاف العكاري أن نتنياهو جمع 10 مليارات دولار من الكونجرس الأمريكي و7 مليارات دولار من مؤسسة إسرائيل للتنمية، بالإضافة إلى 50 طناً من الأسلحة، بهدف استرجاع 251 محتجزاً وتدمير القدرات العسكرية للمقاومة الفلسطينية، لكنه فشل في تحقيق هذه الأهداف.

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وفي مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، أشار العكاري إلى أن الشارع الإسرائيلي يعتقد أن 97 من المحتجزين فقط عادوا، بينهم 33 جثة.

وأكد أن قدرات حركة حماس ستؤثر بشكل كبير على مجريات الحرب مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

العكاري: نتنياهو دمر غزة

كما أضاف العكاري أن نتنياهو قام بتدمير قطاع غزة واغتيال إسماعيل هنية، وهو الآن يسعى لتصفية يحيى السنوار، على أمل أن يجد مفاوضين من حماس يفتقرون إلى ما يخسرونه، مما قد يؤدي إلى تحول المقاومة نحو تنفيذ عمليات استشهادية وانتحارية.

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