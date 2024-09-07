مصر تقدم تعازيها لكينيا في وفاة 17 تلميذاً جراء حريق بمدرسة

في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية والهجرة، قدمت مصر اليوم السبت تعازيها الحارة لجمهورية كينيا الشقيقة، عقب حادثة الحريق المأساوية التي أودت بحياة 17 تلميذاً في أكاديمية هيلسايد إنداراشا، الواقعة في مقاطعة نييري، وترصد لكم الموجز تفاصيل البيان.

الحريق، الذي نشب في ساعات الفجر الأولى، دمر سكن التلاميذ بالكامل وأثار حالة من الذعر بين الطلاب والعاملين في المدرسة.

مصر تقدم تعازيها لأسر الضحايا ولحكومة وشعب كينيا

أعربت مصر، حكومةً وشعبًا، عن مواساتها الصادقة لأسر الضحايا ولحكومة وشعب كينيا، مؤكدةً تضامنها الكامل مع كينيا في هذه اللحظة العصيبة.

وشددت مصر على أهمية دعم الجهود الرامية إلى تقديم المساعدة للمتضررين وتوفير الرعاية النفسية لأسر الضحايا والناجين من الحادث.

التحقيقات الأولية أشارت إلى أن سبب الحريق قد يعود إلى خلل في النظام الكهربائي، ما أدى إلى اشتعال النيران بسرعة كبيرة في السكن، الذي كان يضم عشرات التلاميذ.

وقد قامت السلطات الكينية بتشكيل لجنة تحقيق خاصة للتحقق من تفاصيل الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه المأساة في المستقبل.

من جهتها، أعلنت وزارة التعليم في كينيا حالة الحداد في المدارس الحكومية، ووجهت بإجراء مراجعة شاملة لإجراءات السلامة في المؤسسات التعليمية لضمان حماية الطلاب في جميع أنحاء البلاد.

كما تلقت كينيا موجة من التضامن والدعم من المجتمع الدولي، حيث أعربت العديد من الدول عن تعازيها واستعدادها لتقديم المساعدة اللازمة في هذه الأوقات الصعبة.

في تصريح أدلت به أمس الجمعة، أعلنت المتحدثة باسم الشرطة الكينية، ريسيلا أونيانجو، عن اندلاع حريق مأساوي في مدرسة ابتدائية داخلية بوسط البلاد، مما أسفر عن وفاة 17 تلميذاً.

أكد الرئيس الكيني، وليام روتو، أنه وجه السلطات بإجراء تحقيق شامل حول الحادثة، وضمان محاسبة المسؤولين عن هذا الحادث الأليم.

وأفادت أونيانجو خلال حديثها لمحطة الإذاعة الكينية "هوت 96 إف.إم" أن فرق الإنقاذ تتجه حالياً إلى أكاديمية هيلسايد إنداراشا في نيري، حيث وقعت الحادثة، مؤكدةً أن التفاصيل الدقيقة ستُعلن في وقت لاحق.

وفي حديث لاحق لوكالة "رويترز"، أوضحت أونيانجو أن الحريق أسفر عن مصرع 17 تلميذاً، وإصابة 14 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، مشيرةً إلى أن فرق الطوارئ تعمل حالياً في موقع الحادث.

وأوردت قناة "سيتيزن" التلفزيونية أن شدة الحريق كانت مروعة لدرجة أن التعرف على هويات الضحايا بات أمراً صعباً.

من جانبه، عبر الرئيس روتو عن صدمته إزاء هذا الحادث، مشيراً في منشور على حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) إلى أنه طلب من الجهات المختصة التحقيق بدقة في ملابسات الحريق، وتقديم المسؤولين عنه إلى العدالة.

كما أشار الصليب الأحمر الكيني في تغريدة على "إكس" إلى أن السلطات فرضت طوقاً أمنياً حول المدرسة لضمان سلامة المنطقة.

سلسة حرائق المدارس في كينيا

وتعد هذه الحادثة جزءاً من سلسلة حرائق شهدتها المدارس في كينيا خلال السنوات الأخيرة. ففي سبتمبر 2017، لقي 9 طلاب مصرعهم في حريق اندلع في إحدى المدارس بالعاصمة نيروبي، حيث أشارت الحكومة حينها إلى أن الحريق كان متعمداً.

أما في عام 2001، فقد أودى حريق بحياة 58 تلميذاً في مسكن داخلي بمدرسة كيانغولي الثانوية بالقرب من نيروبي. وفي عام 2012، شهدت مقاطعة هوما باي حادثة أخرى أودت بحياة 8 طلاب.

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