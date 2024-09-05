حماس تدعو واشنطن للضغط على إسرائيل لإتمام وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى

حثّت حركة حماس، الخميس، الولايات المتحدة الأمريكية على ممارسة ضغوط جادة على إسرائيل للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ صفقة لتبادل الأسرى.

وأوضح خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس وفدها المفاوض المقيم في الدوحة، في بيان نُشر من قبل الحركة: "إذا كانت الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن جادة في تحقيق وقف لإطلاق النار وإتمام صفقة تبادل الأسرى، فإن عليهم التخلي عن دعمهم الأعمى لإسرائيل، والضغط بشكل حقيقي على حكومة نتنياهو لتنفيذ الاتفاقيات السابقة".

مسؤول في الإدارة الأمريكية: توافق حول بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وكان مسؤول في الإدارة الأمريكية قد أشار يوم الأربعاء إلى وجود توافق حول معظم بنود اتفاق وقف إطلاق النار المقترح من الرئيس بايدن، لكن بعض النقاط الخلافية ما زالت قائمة، خصوصًا ما يتعلق بالانسحاب من محور فيلادلفيا وبعض تفاصيل تبادل الأسرى.

وصرح المسؤول خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف أن مقترح بايدن الذي تم تقديمه في مايو يتضمن 18 بندًا، تم الاتفاق على 14 منها، وتشمل تقديم مساعدات إنسانية يومية لقطاع غزة عبر 600 شاحنة، منها 50 شاحنة مخصصة للوقود، إلى جانب إدخال معدات لترميم البنية التحتية ودعم المستشفيات والنازحين.

ويتضمن الاتفاق أيضًا الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين، بالإضافة إلى السماح لبعض الجرحى بالخروج لتلقي العلاج في الخارج، بما في ذلك أعضاء من حركة حماس.

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