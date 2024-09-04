بالأرقام.. الإحصاء يرصد مفاجآت في العلاقات المصرية التركية

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مفاجآت حول العلاقات المصرية التركية على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، حيث كشف عن تراجع حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا إلى 3 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنة بـ3.7 مليارات دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

حجم الصادرات والواردات بين مصر وتركيا

أوضح جهاز الإحصاء في بيان حصل الموجز على نسخة منه، أن الصادرات المصرية إلى تركيا سجلت 1.5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنة بـ2.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، في حين بلغت الواردات المصرية من تركيا 1.5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنة بـ1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

أهم السلع المصدرة من مصر إلى تركيا

تشمل أهم السلع المصدرة من مصر إلى تركيا: اللدائن ومصنوعاتها بقيمة 235 مليون دولار، الأسمدة بقيمة 177 مليون دولار، الحديد والصلب ومصنوعاتهما بقيمة 143 مليون دولار، الآلات والأجهزة الكهربائية والآلية وأجزاؤها بقيمة 113 مليون دولار، بالإضافة إلى الملابس الجاهزة بقيمة 101 مليون دولار.

أهم السلع المستوردة

تضم أهم السلع المستوردة من تركيا: الآلات والأجهزة الكهربائية والآلية وأجزاؤها بقيمة 275 مليون دولار، الحديد والصلب ومصنوعاتهما بقيمة 278 مليون دولار، الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 117 مليون دولار، بالإضافة إلى اللدائن ومصنوعاتها بقيمة 74 مليون دولار.

الاستثمارات التركية

وتعد الاستثمارات من أبرز مؤشرات العلاقات المصرية التركية، حيث بلغت قيمة الاستثمارات التركية في مصر 77.8 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2023/2024، مقارنة بـ103.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2022/2023.

فيما بلغت الاستثمارات المصرية في تركيا 33.2 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2023/2024، مقارنة بـ28.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2022/2023.

تحويلات المصريين

وعلى مستوى العلاقات المصرية التركية فيما يتعلق بـ تحويلات المصريين العاملين في تركيا فقد سجلت 30.1 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقارنة بـ29.1 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022، بينما بلغت تحويلات الأتراك العاملين في مصر 10.7 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقارنة بـ10.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022.

السكان والجاليات

بلغ عدد سكان مصر 106.8 ملايين نسمة في سبتمبر 2024، فيما سجل عدد سكان تركيا 86.3 مليون نسمة لنفس الفترة، كما بلغ عدد المصريين المتواجدين في تركيا 73.3 ألف مصري حتى نهاية عام 2023، وفقاً لتقديرات البعثة.

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