أضرار جسيمة وتحذيرات مستمرة.. تداعيات الإعصار ياجي على البنية التحتية في فيتنام

بعد أن ضرب الإعصار ياجي، والذي يُعد الأشد هذا العام في آسيا، شمال فيتنام، تراجعت قوته إلى منخفض مداري يوم الأحد، وقد خلّف وراءه حالة من الفوضى وألحق أضرارًا واسعة بالمصانع والبنية التحتية في منطقة تشتهر بكونها مركزًا هامًا للصادرات.

ورغم تراجع شدة الإعصار ياجي، إلا أن هيئة الأرصاد الجوية في فيتنام حذرت من مخاطر الفيضانات والانهيارات الأرضية مع استمرار العاصفة في التحرك نحو الغرب، ويُذكر أن هذه العاصفة تُعد الأقوى التي تضرب البلاد منذ عقود طويلة. التفاصيل يستعرضها الموجز في التقرير التالي

يوم السبت الماضي، تسبب الإعصار في قطع الكهرباء والاتصالات في العاصمة هانوي، كما أدت الرياح القوية إلى اقتلاع آلاف الأشجار، وحدوث فيضانات غمرت الشوارع وألحقت أضرارًا كبيرة بالمنازل.

مقتل 18 شخصًأ في فيتنام بسبب إعصار ياجي

في تقديرات أولية صادرة عن الحكومة ووسائل الإعلام المحلية، تسببت الانهيارات الأرضية الناتجة عن الإعصار ياجي في مقتل 18 شخصًا في فيتنام، بينما لا يزال هناك تقارير عن فقدان أشخاص في البحر، وفي الصين، وتحديدًا في جزيرة هاينان، أودت العاصفة بحياة أربعة أشخاص.

تأثيرات الإعصار ياجي في الفلبين

أما في الفلبين، التي كانت أولى الدول التي اجتاحها الإعصار عند تشكّله الأسبوع الماضي، فقد أعلنت السلطات ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 20 شخصًا مع بقاء 22 في عداد المفقودين.

وفي مدينة هايفونج الساحلية، التي تضم نحو مليوني نسمة وتحتضن مصانع كبرى لشركات متعددة الجنسيات، أشار مسؤولون وعمال إلى أن العمليات ما زالت متوقفة.

وذكر أحد المسؤولين في منطقة صناعية أن نحو 80% من المصانع تأثرت بالأضرار، ولكن لم تسجل فيضانات في هذه المناطق.

وأفادت الحكومة الفيتنامية أن الإعصار ياجي تسبب في ارتفاع الأمواج إلى نحو أربعة أمتار عندما وصل إلى اليابسة يوم السبت، مما أدى إلى انقطاع خدمات الكهرباء والاتصالات لفترة طويلة، ما صعّب من جهود تقييم حجم الخسائر.

وقد أصدرت هيئة الأرصاد تحذيرات حول احتمالية حدوث سيول في ضفاف الأنهار، بما في ذلك العاصمة هانوي.

وفي ظل تراجع قوة العاصفة، سارعت السلطات المحلية لإزالة الأشجار المتساقطة التي أعاقت حركة المرور في الشوارع الرئيسية والأحياء السكنية.

وأخيرًا، ذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن مطار "نوي باي" الدولي في هانوي، الذي يُعتبر المطار الرئيسي في شمال فيتنام، قد عاد للعمل يوم الأحد بعد إغلاقه المؤقت صباح يوم السبت بسبب العاصفة.

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