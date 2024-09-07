نقل العاصمة على ساحل الخليج وبحر عمان.. أبرز تصريحات الرئيس الإيراني

شدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان علي ضرورة نقل العاصمة الإيرانية من طهران إلى المناطق الجنوبية القريبة من الخليج وبحر عمان، في إطار رؤية تهدف إلى حل مشاكل العاصمة وتعزيز قدرة البلاد على المنافسة في مجال الإنتاج، ونكشف من خلال الموجز ابرز تصريحاته

جاءت هذه التصريحات خلال كلمة له في مقر خاتم الأنبياء للبناء، الذراع الاقتصادي للحرس الثوري الإيراني.

وأشار بزشكيان إلى أن استمرار نقل الموارد الأولية من المناطق الجنوبية إلى طهران، لتحويلها إلى منتجات ثم إعادة تصديرها جنوبًا، يضر بقدرة البلاد التنافسية.

وأكد الرئيس الإيراني أن الحل الوحيد يتمثل في نقل المركز الاقتصادي والسياسي لإيران إلى المناطق الساحلية، حيث يمكن الاستفادة بشكل أكبر من الموارد والموقع الجغرافي.

مشاكل طهران وتحدياتها

في حديثه عن مشاكل طهران، وصف الرئيس الإيراني بزشكيان الوضع في العاصمة بأنه يزداد سوءًا مع استمرار السياسات الحالية.

كما اعتبر أن مشكلة نقص المياه من أبرز التحديات التي تواجه العاصمة، مشيرًا إلى أن أي جهود لتحسين أوضاع طهران دون نقل المركز السياسي والاقتصادي هي مجرد إضاعة للوقت.

محاولات سابقة لنقل العاصمة

فكرة نقل العاصمة ليست جديدة في إيران؛ فقد تم طرحها للمرة الأولى في عام 2004 عندما أعلن حسن روحاني، الأمين العام لمجلس الأمن القومي آنذاك، أن المجلس يدرس خططًا متوسطة وطويلة الأجل لهذا الأمر، نظرًا للمخاوف من الزلازل، كذلك ناقشت حكومة محمود أحمدي نجاد هذا المشروع، لكنه لم يصل إلى نتيجة ملموسة.

في عام 2013، أقر البرلمان الإيراني مبدئيًا مشروعًا لنقل العاصمة السياسية والإدارية من طهران، ورغم معارضة الرئيس روحاني في ذلك الوقت، تمت الموافقة على المشروع بشكل نهائي في عام 2015، تحت عنوان "إمكانية نقل المركز السياسي والإداري للبلاد"، لكن المشروع لم يحقق أي تقدم منذ ذلك الحين.

مقر خاتم الأنبياء ودوره في المشروع

في عام 2020، أعلن النائب أبو الفضل أبوترابي أن مقر خاتم الأنبياء، الفرع الاقتصادي للحرس الثوري، قد طلب رسميًا من الرئيس روحاني السماح له بتولي مسؤولية تنفيذ مشروع نقل العاصمة.

أرجع أبوترابي سبب هذه المطالبة إلى المخاوف من "الاحتجاجات الشعبية" في طهران، مؤكدًا أن هذا القرار قد يساهم في تخفيف الضغط على العاصمة وتحقيق استقرار أكبر.

مقر خاتم الأنبياء يعتبر أكبر مقاول للمشروعات الحكومية في إيران، ويضطلع بدور رئيسي في العديد من المشاريع التنموية، مما يجعله لاعبًا أساسيًا في أي خطوة تتعلق بنقل العاصمة.

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