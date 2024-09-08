غرق اقليم طاطا في المغرب.. فيضانات عارمة تتسبب في تدمير عشرات المنازل

تصدر اقليم طاطا في المغرب محركات البحث العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد الموافق 8 سبتمبر 2024، بعد تعرضه لـ فيضانات عارمة تسببت في خسائر مادية فادحة.

ويرصد “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل غرق اقليم طاطا في المغرب بسبب الفيضانات، والخسائر الفادحة التي ترتبط عليها.

غرق اقليم طاطا في المغرب

تفاصيل غرق اقليم طاطا في المغرب

شهد اقليم طاطا في المغرب، خلال الساعات الماضية، فيضانات عارمة تسببت في خسائر مادية فادحة، حيث تم تدمير العديد من المنازل وتشريد السكان وفقدان العشرات.

وفيما يتعلق بتفاصيل غرق اقليم طاطا في المغرب، فقد جرفت الفيضانات عدة منازل مجاورة لبعض الأودية، خاصة بدوار "سموكن أوكرضا" الجبلي، حيث فقد عدد من السكان منازلهم أو جزء منها بسبب فيضانات مجاري الأودية التي باغتت السكان بقوة.

طرق اقليم طاطا خارج الخدمة

وعلى خلفية هذه الفيضانات، أصبحت العديد من طرق اقليم طاطا خارج الخدمة، وهي كالآتي الطريق "الوطنية رقم 17" القادم من زاكورة، على مستوى ثلاث نقط بسبب فيضان واد "فم زكيد".

كما تسببت الفيضانات في قطع الطريق "الوطنية رقم 07" الرابط بين اقليم طاطا وتارودانت.

وبالنسبة للطرق الجهوية تسببت الفيضانات في قطع الطريق 116 الرابط بين اقليم طاطا وإيجرم، و 102 الرابطة بين فم الحصن وبويزكارن على مستوى واد تمنارت والطريق الجهوية 107 الذي يمر عبر جماعة تمنارت.

تساقط أمطار غزيرة علي اقليم طاطا في المغرب

وكانت المديرية العامة للأرصاد الجوية في المغرب قد أفادت بتساقط أمطار غزيرة رعدية، (من 80 إلى 150 ملم) مع هبات رياح قوية جدًا،.

وحذرت الأرصاد الجوية من مستوى يقظة "أحمر"، حيث أكدت سقوط أمطار غزيرة علي أقاليم زاكورة، تنغير، الرشيدية، ورزازات، طاطا؛ مشيرة إلى سقوط أمطار من مستوى اليقظة البرتقالي، في التوقيت نفسه، علي كلًا من أقاليم فجيج، تارودانت، ميدلت، أزلال، الحوز، (30 ملم إلى 60 ملم).

غرق اقليم طاطا في المغرب

سكان اقليم طاطا يُطالبون بتدخل عاجل من قبل مروحيات الجيش

وكانت صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت "نداء استغاثة" من سكان أوكرضا سموكن بـ اقليم طاطا، وانتشرت أنباء عن فقدان 12 شخصًا بسبب الفيضانات.

ويُطالب سكان اقليم طاطا بتدخل عاجل من قبل مروحيات الجيش والدرك الملكي لإنقاذ الأرواح من السيول الجارفة التي تستمر لعدة ساعات.

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