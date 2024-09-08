تداعيات إطلاق النار عند معبر الكرامة الحدودي.. نتنياهو يُعلق والداخلية الأردنية تتحرك

معبر الكرامة الحدودي.. تصدر معبر الكرامة الحدودي، محركات البحث العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، وذلك بعد عملية إطلاق النار التي شهدها، اليوم الأحد الموافق 8 سبتمبر 2024، وأسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين.

ويرصد “الموجز” خلال التقرير التالي آخر تطورات عملية إطلاق النار عند معبر الكرامة الحدودي، وتعليق وزارة الداخلية الأردنية، وتعليق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو علي العملية.

تفاصيل عملية إطلاق النار عند معبر الكرامة الحدودي

ومن جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، منذ قليل، عن مقتل 3 مدنيين إسرائيليين في عملية إطلاق نار عند معبر الكرامة الحدودي على الحدود الفلسطينية الأردنية.

وأضاف الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن مطلق الرصاص اقترب من معبر الكرامة الحدودي من ناحية الأردن في شاحنة وخرج منها وفتح النار.

وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن قوات الأمن تجري عملية تفتيش لشاحنة المنفذ خشية أن تكون مفخخة.

معبر الكرامة الحدودي

إغلاق معبر الكرامة الحدودي

وأكد شهود عيان أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي أغلقت معبر الكرامة الحدودي بين فلسطين والأردن وأعادت المسافرين الفلسطينيين المتجهين إلى الأردن.

وفي السياق ذاته، أفادت هيئة الإسعاف الإسرائيلي، بمقتل 3 مدنيين إسرائيليين في عملية إطلاق النار عند معبر الكرامة الحدودي.

حصيلة ضحايا عملية معبر الكرامة الحدودي

وذكرت قناة "كان" العبرية أن ضحايا عملية إطلاق النار عند معبر الكرامة الحدودي من موظفي المعبر بين فلسطين المحتلة والأردن، وهم في العقد الخامس من العمر.

وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن القتلى في عملية معبر الكرامة من عناصر الأمن التابعة لسلطة المعابر الإسرائيلية.

ومن جانبها، أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن سائق شاحنة قادم من الأردن أطلق النار من مسدس على 3 إسرائيليين، وقتلهم على الفور في عملية خطيرة جداً في صالة الشحن داخل معبر الكرامة الحدودي.

وأوضحت وسائل الإعلام أن منفذ عملية إطلاق النار عند معبر الكرامة الحدودي، استشهد.

تعليق الأردن علي عملية معبر الكرامة الحدودي

وفي نفس الصدد، أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، منذ قليل، أن الجهات الرسمية في البلاد باشرت التحقيق في حادثة إطلاق النار الذي وقعت على الجانب الآخر من جسر الملك حسين (معبر الكرامة الحدودي)، الذي يربط المملكة الأردنية بالضفة الغربية المحتلة.

نتنياهو يُعلق علي عملية معبر الكرامة الحدودي

نتنياهو يُعلق علي عملية معبر الكرامة الحدودي

وفي أول تعليق لـ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو علي عملية إطلاق النار عند معبر الكرامة الحدودي، قال: "إن عملية إطلاق النار عند معبر الكرامة الحدودي تُمثل يومًا صعبًا على إسرائيل".

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