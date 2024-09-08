تزايد الشكوك الأميركية والإسرائيلية بشأن احتمالية التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في غزة

يشهد كل من الولايات المتحدة وإسرائيل تصاعدًا في الشكوك حول إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ قرابة عام.

وتأتي هذه الشكوك نتيجة للتعقيدات السياسية والأمنية التي تعيق جهود الوساطة بين إسرائيل وحركة حماس، مما يزيد من تعقيد الوضع ويؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع. تفاصيل أكثر يرصدها الموجز في التقرير التالي

كيف يرى الإعلام العبري اتفاق وقف إطلاق النار؟

وفقًا لما نقلته القناة 12 الإسرائيلية، كشف عضو بارز في فريق التفاوض الإسرائيلي لعائلات الرهائن المحتجزين لدى حماس منذ السابع من أكتوبر، أن فرص التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة في المستقبل القريب ضئيلة جدًا.

وقال المفاوض للعائلات: "في هذه اللحظة، يبدو أن الاتفاق بعيد المنال، حتى المرحلة الأولى غير محتملة، والسبيل الوحيد هو إنهاء الحرب"، وهو ما ترفض إسرائيل القيام به حتى تحقيق أهدافها.

كما حث المفاوض العائلات على مواصلة الضغط الشعبي من أجل إنهاء الحرب في غزة، مشيرًا إلى أهمية التحرك في هذا الاتجاه.

البيت الأبيض يعيد تقييم استراتيجيته بشأن وقف إطلاق النار في غزة

من جهة أخرى، أفادت تقارير من واشنطن بأن البيت الأبيض يعيد تقييم استراتيجيته بشأن إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة.

وقال مسؤولون أميركيون إن كبار مساعدي الرئيس جو بايدن يدرسون جدوى تقديم اقتراح جديد في ظل تشدد المواقف من الجانبين، إسرائيل وحماس، خلال المفاوضات الجارية.

وفقًا لموقع "أكسيوس"، أشار مستشارو بايدن إلى أن المقترح الجديد لن يثمر عن نتائج في الوقت الراهن.

وفي حين كان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قد ألمح إلى إمكانية تقديم اقتراح محدث في الأيام المقبلة، أكدت مصادر أخرى في الإدارة الأميركية أن هذه الخطوة ليست قريبة.

أحد المسؤولين الأميركيين وصف الوضع الحالي بأنه "فترة عصيبة"، مؤكدًا أن هناك حالة من الحزن والإحباط تسود البيت الأبيض، ومع ذلك، أوضح أن الجهود لا تزال مستمرة، لكن لا يتوقع تقديم أي حلول في المستقبل القريب.

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