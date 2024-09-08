آخر تطورات الوضع على الحدود الأردنية الفلسطينية.. قرارات هامة من إسرائيل

أفادت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، ولاء السلامين، أن الحكومة الإسرائيلية بقيادة اليمين المتطرف فرضت حصارًا أمنيًا مشددًا عقب حادث إطلاق نار وقع بالقرب من الحدود الاردنية الفلسطينية.

وأوضحت السلامين أن هذا الهجوم، الذي وقع قرب أحد المعابر الحدودية مع الأردن، شكّل ضربة قوية للأمن الإسرائيلي وكشف عن إخفاقات في الجوانب الاستخباراتية والأمنية. مزيداً من التفاصيل يستعرضها الموجز خلال التقرير التالي.

وفي تغطيتها للحدث، أشارت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أصدر أوامر بإغلاق جميع المعابر الحدودية مع الأردن بشكل كامل، ردًا على الحادث.

إغلاق تام للمعابر الحدودية

أوضحت المراسلة أن السلطات الإسرائيلية أغلقت معابر الحدود الأردنية الفلسطينية بالكامل، مع تشديد إجراءات دخول وخروج العربات من المنطقة.

وذكرت أن قوات الاحتلال تقوم بتفتيش مكثف والتحقيق مع العديد من سائقي الشاحنات والموظفين الذين يحملون الجنسية الأردنية.

وأشارت إلى أن المعبر سيظل مغلقًا حتى إشعار آخر، مما يعمق من القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين.

يأتي ذلك في ظل قرارات جديدة اتخذتها الحكومة اليمينية المتطرفة لتقييد الحركة داخل الضفة الغربية بشكل أكبر، حيث يعتبر معبر الكرامة الواقع على الحدود الأردنية الفلسطينية بمثابة شريان حياة أساسي لسكان الضفة.

الأردن يحقق في حادث إطلاق النار على جسر الملك حسين

أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، الأحد، أن التحقيقات الأولية في حادثة إطلاق النار على الجانب الآخر من جسر الملك حسين كشفت أن منفذ الهجوم هو مواطن أردني يدعى ماهر ذياب حسين الجازي، من منطقة الحسينية في محافظة معان.

الجازي كان يعمل سائق شاحنة تجارية تنقل بضائع من الأردن إلى الضفة الغربية المحتلة عبر الجسر.

وأكدت الوزارة أن التحقيقات تشير إلى أن الحادث هو "عمل فردي"، وأنه يتم حالياً التنسيق بين الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات والوصول إلى جميع تفاصيل الحادث. كما يتم التنسيق لنقل جثة الجازي إلى الأردن لدفنها.

وفيما يتعلق بالسائقين الأردنيين الذين تم التحقيق معهم من الجانب الإسرائيلي بعد الحادثة، أوضحت وزارة الداخلية أنه تم الإفراج عنهم جميعًا، وعادت أكثر من 100 شاحنة أردنية إلى المملكة بشكل متتابع خلال النهار.

وأشارت الوزارة إلى أن الجهات المعنية تتابع بشكل دقيق مسألة إغلاق الجسر، وهو المنفذ الحدودي الذي يعتبر شريان الحياة بين الضفة الغربية والأردن.

من جهتها، علّقت حركة حماس على الحادثة التي أسفرت عن مقتل ثلاثة إسرائيليين، حيث وصفتها بـ"العملية البطولية" ونشرت بيانًا على موقعها الرسمي قائلة: "ما قام به أحد أبناء الأردن هو رد طبيعي على الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية".

في سياق متصل، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن موقفه تجاه الهجوم قائلاً: "إنه يوم صعب تواجه فيه إسرائيل أيديولوجيات قاتلة مدفوعة بمحور الشر الإيراني".

وعقب الحادث، أعلنت السلطات الإسرائيلية إغلاق جميع المعابر البرية مع الأردن بعد مقتل الإسرائيليين الثلاثة في إطلاق النار بالقرب من جسر الملك حسين.

وأفادت مصادر أمنية إسرائيلية بأن منفذ الهجوم هو المواطن الأردني ماهر ذياب حسين الجازي، البالغ من العمر 39 عامًا، الذي أطلق النار على ثلاثة عمال إسرائيليين عند المعبر قبل أن يتم "تحييده".

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن الجازي قام بوضع سلاحه في شاحنته وعندما اقترب من العمال الإسرائيليين أخرج السلاح وبدأ بإطلاق النار.

وبعد الهجوم، قامت القوات الإسرائيلية بتمشيط المنطقة للتأكد من عدم وجود أي شركاء للمنفذ.

وصرح الجيش الإسرائيلي بأن الضحايا كانوا مدنيين يعملون كحراس أمن في المعبر، وأنه تم إرسال قوات إضافية إلى الموقع للتأكد من عدم وجود متفجرات في الشاحنة التي كان يقودها المنفذ.

جسر الملك حسين، المعروف أيضًا بمعبر اللنبي أو معبر الكرامة، هو المنفذ الرئيسي بين الضفة الغربية والأردن، ويعتبر المعبر الوحيد للفلسطينيين للوصول إلى الأردن والعالم الخارجي.

وبعد الحادث، أعادت القوات الإسرائيلية مجموعة من الحافلات الفلسطينية التي كانت متجهة نحو الأردن وأغلقت الجسر في كلا الاتجاهين.

في المقابل، قالت وزارة الداخلية الأردنية إن الجهات الرسمية باشرت التحقيق في الحادثة، وأهابت بالمسافرين عبر الجسر الالتزام بالتعليمات ومتابعة المستجدات المتعلقة بحركة السفر عبر وسائل الإعلام.

وعلى إثر الحادث، شددت القوات الإسرائيلية إجراءاتها الأمنية عند الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة أريحا بالقرب من الحدود الأردنية، حيث احتجزت عدداً من العمال والسائقين الفلسطينيين دون الكشف عن هوياتهم.

وأوضحت المصادر أن الحادث وقع في منطقة الشحن التجاري التي تخضع لسيطرة إسرائيلية، حيث يتم تفريغ البضائع الأردنية التي تدخل إلى الضفة الغربية.

وفي الوقت نفسه، انتشرت على وسائل الإعلام الأردنية مقاطع فيديو لسائقي شاحنات أردنيين تم توقيفهم من قبل القوات الإسرائيلية عقب الهجوم.

يذكر أن الأردن يشهد احتجاجات متواصلة منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث رفع المتظاهرون شعارات تطالب بإلغاء الاتفاقيات مع إسرائيل.

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