إيهود باراك يحذر نتنياهو: نحن أقرب للهزيمة وفيلادلفيا انتهاك صارخ لاتفاق السلام

نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، الذي حذر من الوضع المتأزم في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن إسرائيل تعمل بدون استراتيجية واضحة أو خطة عمل فعالة. تفاصيل الخلاف يكشفها الموجز في التقرير التالي.

وأكد باراك أن ما يحدث على الأرض يشير إلى خطر كبير، معتبرًا أن "إسرائيل أقرب للهزيمة من تحقيق النصر الكامل".

وفي تصريحاته، انتقد إيهود باراك بشدة القرارات التي اتخذها رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بالعمليات العسكرية في غزة، معتبرًا أن تلك القرارات تفتقر إلى الواقعية وتُنفذ بشكل غير مدروس.

وأضاف: "ليس من مصلحة إسرائيل البقاء طويلًا في غزة، وأحذر من أن تواجد الجيش هناك لسنوات طويلة سيكون خطأً فادحًا".

إيهود باراك: نتنياهو المقامر المهووس

كما وصف باراك نتنياهو بـ"المقامر المهووس"، متهمًا إياه بالمخاطرة بحياة المختطفين خلال هذه الأزمة.

جاءت هذه التصريحات خلال جلسة استماع للجنة التحقيق المدنية الإسرائيلية حول أحداث 7 أكتوبر، حيث أدلى باراك بشهادته وانتقد فيها بشدة أداء الحكومة الحالية بقيادة نتنياهو.

وأشار إلى أن إسرائيل تفتقد للقيادة القادرة على مواجهة التحديات، قائلاً: "نحن على وشك الهزيمة بسبب سوء الإدارة".

وفي سياق آخر، تناول إيهود باراك موضوع محور فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر، واصفًا قرار الحكومة بالبقاء هناك بأنه خرق لاتفاقية السلام مع مصر.

ورأى أن هذا التحايل لا يعكس الواقع على الأرض وأن موقف الحكومة من هذا الملف تغير بشكل غير منطقي في فترة قصيرة.

وحذر إيهود باراك من نوايا بعض أعضاء الحكومة مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، الذين يسعون إلى إبقاء الجيش الإسرائيلي في غزة واستئناف الاستيطان هناك، وأكد أن ذلك سيزيد من تعقيد الوضع ويضر بمصالح إسرائيل.

وفي ختام تصريحاته، أشار باراك إلى تجاهل نتنياهو المتعمد لأي نقاش حول اليوم التالي لانتهاء الحرب على غزة، ورفضه التعامل بجدية مع المقترحات الأميركية لحل الأزمة.

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