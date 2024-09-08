الهند تسجل أول حالة اشتباه بجدري القرود وسط حالة تأهب صحية

أعلنت وزارة الصحة الهندية، الأحد، عن رصد حالة اشتباه بإصابة رجل بفيروس جدري القرود، بعدما عاد مؤخرًا من دولة تشهد انتشارًا للفيروس، ويخضع المريض حاليًا للعزل في مستشفى حيث تُعد حالته مستقرة، بحسب ما أفادت به الوزارة.

ولم تُفصح الوزارة عن نوع السلالة التي يُعتقد أن الرجل قد أصيب بها، لكنها تجري حاليًا الاختبارات اللازمة للتحقق من التشخيص، حسب منصة “business-standard”.

يُشار إلى أن عدوى جدري القرود تنتقل عن طريق التواصل الوثيق، وغالبًا ما تكون أعراض المرض خفيفة، ونادرًا ما تؤدي إلى الوفاة، وتشمل الأعراض المشابهة للإنفلونزا بالإضافة إلى ظهور بثور على الجلد.

وأوضحت وزارة الصحة أن التعامل مع هذه الحالة يتم وفقًا للإجراءات الصحية المعمول بها، حيث يجري تتبع الأشخاص الذين كانوا على اتصال مباشر مع المصاب من أجل تحديد مصدر العدوى وتقييم المخاطر المحتملة في البلاد.

الهند ترفع حالة التأهب تحسبًا لانتشار جدري القرود

وفي الشهر الماضي، ذكرت صحيفة "هندو" الهندية أن البلاد كانت قد رفعت حالة التأهب الصحي تحسبًا لانتشار سلالة جديدة من جدري القرود في أفريقيا.

يُذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن جدري القرود بات يُشكل حالة طوارئ صحية على المستوى العالمي، وذلك بعد اكتشاف السلالة الجديدة للفيروس.

وفي الهند، تم تسجيل 30 حالة إصابة بسلالة أقدم من الفيروس تُعرف باسم "السلالة الفرعية 2"، بين عامي 2022 ومارس 2024.

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