وزير الخارجية لنظيره الدنماركي : نرفض الأكاذيب الإسرائيلية التي تُعرقل التوصل إلى صفقة تبادل الرهائن

مباحثات وزير الخارجية ونظيره الدنماركي.. تشهد العلاقات المصرية الدنماركية تطورًا كبيرًا وملموسًا، خلال الوقت الراهن، في مختلف المجالات، وتبلور ذلك سياسيًا من خلال تبادل الزيارات بين كبار المسئولين، من أجل تفعيل العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر إزاء القضايا الدولية.

وعلي الجانب الاقتصادي، فإن هناك زيادة في حجم التبادل التجاري بين مصر والدنمارك، لاسيما مع رغبة الدنمارك في زيادة استثماراتها في مصر، إلى جانب زيادة التبادل الثفاقي بين البلدين.

مباحثات وزير الخارجية ونظيره الدنماركي

ويرصد “الموجز” خلال التقرير التالي، تفاصيل مباحثات وزير الخارجية ونظيره الدنماركي، وأبرز التصريحات التي تناولت تطورات الأوضاع في قطاع غزة والسودان، إلى جانب الاستثمارات بين البلدين.

مباحثات وزير الخارجية ونظيره الدنماركي

ترأس وزير الخارجية والهجرة د.بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، الموافق 9 سبتمبر 2024، جلسة مباحثات موسعة مع نظيره الدنماركي لارس لوكا راسموسن، بحضور ممثلين من الجانبين بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير .

وتناولت المباحثات مجمل العلاقات الثنائية فى كافة المجالات، ومسارات تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى، فضلاً عن مناقشة معمقة حول تطورات الأوضاع فى المنطقة، و وسبل احتواء التصعيد الراهن.

كما عقد وزير الخارجية مؤتمرًا صحفيًا مع نظيره الدنماركي، وأكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، أن استمرار إغلاق الاحتلال الإسرائيلي الجانب الفلسطيني من معبر رفح يحول دون إدخال المساعدات الإنسانية لغزة.

أهمية النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

وأكد وزير الخارجية خلال لقاء نظيره الدنماركي، علي أهمية النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون أي قيود، مشيرًا إلى أنهم ناقشوا الوضع الكارثي في السودان وأكدوا علي ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري.

وشدد وزير الخارجية على أن موقف مصر واضح بالرفض الكامل للتصريحات والأكاذيب الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن الأكاذيب الإسرائيلية تستهدف لفت الانتباه عن التوصل إلى صفقة تبادل الرهائن وتنفيذ وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وتابع: "نبذل أقصى جهد في العملية التفاوضية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".

مباحثات وزير الخارجية ونظيره الدنماركي

رغبة الشركات الدنماركية لتوسيع استثماراتها في مصر

علي الجانب الآخر، قال وزير الخارجية: "اتفقنا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين وضخ مزيد من الاستثمارات المشتركة خلال الفترة المقبلة والمباحثات تناولت العديد من الملفات المشتركة".

وأضاف أن هناك رغبة من الشركات الدنماركية لتوسيع استثماراتها في مصر، ومؤكدًا أن هناك توافقًا في الرؤى بين مصر والدنمارك على ضرورة مكافحة الإرهاب.

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