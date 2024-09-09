ردا على الاعتداءات.. حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية بالصواريخ

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، عن استهداف موقع "بيت هلل" الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة بهجوم صاروخي، مما أدى إلى إصابات مباشرة في صفوف القوات الإسرائيلية. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وجاء في بيان صادر عن حزب الله، نقلاً عن الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن الاستهداف شمل موقع "حبوشيت" الإسرائيلي باستخدام الأسلحة الصاروخية، حسب ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية في تقرير لها.

بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير تجهيزات تجسس إسرائيلية في موقع "الرمثا" الواقع في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة باستخدام الأسلحة المناسبة.

حزب الله يستهدف موقع جل العلام

كما أضاف البيان: “استهدفنا موقع ”جل العلام" بعمليتين هجوميتين ناجحتين، حققتا إصابات مباشرة في الأهداف، وذلك ردًا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على القرى الجنوبية اللبنانية، وآخرها في بلدة حانين."

وفي بيان آخر، أعلن حزب الله أنه استهدف مجددًا موقع "جل العلام" بعد ظهر اليوم بقذائف المدفعية.

ويأتي هذا التصعيد وسط توترات متزايدة في منطقة الشرق الأوسط، بعد اغتيال إسرائيل لقيادات بارزة من حركة حماس وحزب الله، بما في ذلك رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران، والقائد العسكري فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت.

يذكر أن حزب الله والفصائل الفلسطينية يواصلون تبادل القصف اليومي مع القوات الإسرائيلية منذ 8 أكتوبر الماضي، حيث يرتبط وقف هذا التصعيد بإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي أوقع خسائر فادحة تجاوزت 40 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب آلاف المفقودين في ظل أوضاع إنسانية كارثية.

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