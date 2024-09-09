غارة إسرائيلية على جنوب غرب غزة تسفر عن سقوط شهداء

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بارتقاء 3 شهداء من عائلة واحدة نتيجة قصف إسرائيلي استهدفهم بالقرب من المستشفى الأردني في منطقة تل الهوى، جنوب غرب مدينة غزة.

وفي سياق متصل، أعلنت مصادر إعلامية فلسطينية عن ارتفاع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية على شقة سكنية في نفس المنطقة إلى 5 شهداء، مما يزيد من حجم الخسائر البشرية جراء التصعيد الإسرائيلي المستمر على غزة. باقي التفاصيل يكشفها الموجز في التقرير التالي.

هذه الأحداث تأتي في ظل تواصل الهجمات الإسرائيلية المكثفة على مناطق مختلفة من قطاع غزة، حيث تستهدف الغارات المنازل والمنشآت المدنية، ما يفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع.

في سياق اَخر،أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، دعم تركيا لجهود مصر في دورها كوسيط لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية للقطاع. جاء ذلك وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

بوريل يشكر العاملين في معبر رفح ويشيد بجهودهم في دعم غزة

أعرب جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للمفوضية الأوروبية، عن شكره وتقديره لكل من يعمل في معبر رفح، بالإضافة إلى جهود الصليب الأحمر، اليونيسيف، والاتحاد الأوروبي في تقديم المساعدات الإنسانية، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي ألقاه بوريل أمام معبر رفح، ونقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وأشار بوريل إلى أنه كان يراقب معبر رفح من خلال الصور التي تلتقطها الأقمار الصناعية بشكل يومي، حيث يلاحظ تجمع آلاف الشاحنات بانتظار الدخول لأيام وشهور، وكذلك سيارات الإسعاف التي تنتظر لنقل المصابين، لكنه أكد أن التجربة على أرض الواقع تختلف تمامًا عندما يتم رؤية الأمور مباشرة من الموقع نفسه.

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