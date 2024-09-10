أحمد أبو الغيط: فشل إسرائيلي في العدوان على قطاع غزة

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن اجتماع وزراء الخارجية العرب شهد إجماعًا على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

وجاءت تصريحاته التي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، حيث أشار إلى وجود مواقف أوروبية واضحة تطالب بوقف فوري للعمليات العسكرية في القطاع.

ويعرض الموجزخلال التقرير التالي تفاصيل تصريحات الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط.

وأضاف أبو الغيط أن هناك اجتماعًا سيُعقد يوم الجمعة المقبل في العاصمة الإسبانية مدريد، ويشمل دولًا عربية وأوروبية، بهدف دعم فكرة حل الدولتين وطرحها مجددًا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار أيضًا إلى أن المواقف الأوروبية تجاه العدوان على غزة تغيرت بعدما شهدت وحشية ما قامت به إسرائيل في القطاع، لافتًا إلى أن الجانب العربي مستعد للتعاون مع تركيا، وهو ما يعكسه الظهور التركي في الجامعة العربية، والذي اعتبره إشارة إيجابية.

الأمين العام لجامعة الدول العربية: إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها في غزة

وأكد الأمين العام أن إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها من العدوان على قطاع غزة.

من جانب آخر، ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مركز الإسعاف في مدينة طولكرم بالضفة الغربية، وحاصرت الطرق المؤدية إلى المستشفى، وفقًا لما نقلته "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل، قال المفوض العام لوكالة الأونروا إن الوضع في قطاع غزة يرقى إلى مستوى الكارثة الإنسانية، حيث يعاني سكان القطاع من انقطاع التعليم، مع وجود 600 ألف طالب وطالبة غير قادرين على الذهاب إلى مدارسهم بسبب الحرب.

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