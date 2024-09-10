دول غربية تعتزم معاقبة إيران على دعمها لروسيا بالصواريخ الباليستية

أعلنت أربع دول غربية اليوم الثلاثاء عن خطط لفرض عقوبات جديدة على إيران، متهمة إياها بتقديم صواريخ باليستية إلى روسيا لدعمها في النزاع المستمر.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الألمانية، أوضحت حكومات ألمانيا وفرنسا وبريطانيا أنها تستنكر بشدة ما وصفته بنقل إيران لصواريخ باليستية إلى موسكو، مؤكدة أن هذه الخطوة ستؤدي إلى فرض عقوبات على شركة الطيران الإيرانية "إيران إير".

ويستعرض الموجز خلال التقرير التالي تفاصيل القرارات الأخيرة ضد إيران.

وورد في البيان المشترك الذي نشرته الخارجية الألمانية أن هذا التصعيد من قبل إيران وروسيا يعتبر "تهديداً مباشراً لأمن أوروبا".

كما أشارت الوزارة إلى أن الدول الثلاث ستتخذ تدابير فورية تتضمن إلغاء الاتفاقات الثنائية المتعلقة بخدمات الطيران مع إيران.

وزير الخارجية البريطاني: قلقون من تزايد الدعم الإيراني لروسيا

وفي سياق متصل، عبّر وزير الخارجية البريطاني في وقت سابق عن مخاوفه من تزايد الدعم الإيراني لروسيا.

وخلال زيارته إلى لندن اليوم الثلاثاء، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة ستقوم بفرض عقوبات إضافية على إيران بسبب إرسالها صواريخ إلى روسيا، على الرغم من التحذيرات المتكررة من الغرب.

وتداولت تقارير استخباراتية، ظهرت خلال عطلة نهاية الأسبوع الفائتة، معلومات تشير إلى أن عمليات النقل هذه جارية بالفعل، بحسب ما أفاد به مسؤولون أمريكيون فضلوا عدم الكشف عن هوياتهم.

ومن جانبها، نفت إيران مرة أخرى تزويد روسيا بأي أسلحة في حربها ضد أوكرانيا، كما سبق أن نفت تقارير استخباراتية مشابهة في الماضي.

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