الأمر مزعج لنا.. واشنطن تطالب باستكمال التحقيق في مقتل ناشطة أمريكية بالضفة الغربية

حثت الولايات المتحدة، يوم الاثنين، إسرائيل على استكمال تحقيقها في مقتل الناشطة التركية الأمريكية عائشة نور إزجي إيجي، التي قُتلت الأسبوع الماضي في الضفة الغربية المحتلة، وأكدت واشنطن أنها تتوقع من إسرائيل تقديم نتائج تحقيقاتها بشفافية وعلنية. التفاصيل يرصدها الموجز في التقرير التالي.

وكانت إيجي، البالغة من العمر 26 عامًا ناشطة أمريكية، قد لقيت مصرعها برصاص القوات الإسرائيلية أثناء مشاركتها في احتجاج ضد التوسع الاستيطاني، وفقًا لمسؤولين فلسطينيين وأتراك،، حسب ما ذكره موقع “swissinfo”.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه يجري تحقيقًا في مقتل الناشطة التركية الأمريكية لتحديد الملابسات.

وفي تعليقه على الحادثة، أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قتل إيجي، مؤكداً أن تركيا ستواصل العمل على إيقاف ما وصفه بـ "سياسة الاحتلال والإبادة الجماعية الإسرائيلية".

من جهتها، ترفض إسرائيل الاتهامات بارتكاب إبادة جماعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما أثارت تصاعد الهجمات العنيفة التي ينفذها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية غضبًا بين حلفاء إسرائيل الغربيين، بما في ذلك الولايات المتحدة، التي فرضت عقوبات على بعض الشخصيات الإسرائيلية المتورطة في حركة الاستيطان.

الخارجية الأمريكية: لا نستبق نتائج التحقيقات في مقتل ناشطة أمريكية بالضفة الغربية

صرحت وزارة الخارجية الأمريكية بأنه لا يمكن التكهن بالأسباب وراء مقتل المواطنة الأمريكية في الضفة الغربية، وأكدت أنها تنتظر نتائج التحقيقات التي تُجريها إسرائيل، وذلك وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وأضافت الخارجية أن مقتل المواطنة الأمريكية يشكل مصدر قلق كبير للولايات المتحدة، لكنها شددت على أهمية عدم استباق نتائج التحقيق.

كما حثت الخارجية إسرائيل على الإسراع في استكمال التحقيق لتحديد المسؤولية وفهم تفاصيل ما حدث بشكل واضح.

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