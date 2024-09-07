توقف مؤقت لمنصة "إكس" يؤثر على الآلاف في الولايات المتحدة

شهدت منصة "إكس" المعروفة سابقاً بتويتر اليوم السبت انقطاعاً مفاجئاً أثر على آلاف المستخدمين في الولايات المتحدة لفترة قصيرة، حسبما أفاد موقع "داون ديتكتور" المتخصص في رصد تعطل الخدمات الرقمية.

وقد عانت المنصة من توقف استمر أقل من ساعة، ما أثار استياء العديد من المستخدمين الذين واجهوا صعوبة في الوصول إلى خدمات المنصة، سواء عبر تطبيق الهاتف المحمول أو النسخة المكتبية للموقع.

تفاصيل العطل

وفقاً للبيانات التي قدمها "داون ديتكتور"، بلغت شكاوى المستخدمين لمنصة إكس ذروتها في تمام الساعة 10:28 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14:26 بتوقيت جرينتش)، حيث تم تسجيل أكثر من 7,743 بلاغاً عن توقف الخدمة.

ولم تقتصر البلاغات على منطقة جغرافية معينة، بل وردت من مختلف الولايات الأميركية، مما يشير إلى أن العطل كان واسع الانتشار.

تطورات الوضع

مع مرور الوقت، بدأت الأمور تتحسن تدريجياً، حيث تراجع عدد البلاغات بشكل سريع.

وبحلول الساعة 11:01 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (15:01 بتوقيت جرينتش)، انخفض عدد الشكاوى إلى أقل من 164 بلاغاً، ما يشير إلى أن المشكلة كانت قيد الحل.

وعلى الرغم من هذا التحسن، استمرت بعض البلاغات المتفرقة، لكن المنصة عادت إلى العمل بصورة شبه طبيعية بالنسبة لمعظم المستخدمين.

آلية رصد الأعطال

يعتمد موقع "داون ديتكتور" في رصد الأعطال على جمع تقارير المستخدمين ومصادر أخرى متنوعة، بما في ذلك مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع التقنية، مما يساعد في تقديم صورة دقيقة وسريعة عن الأعطال التي تواجه الخدمات الرقمية الكبرى.

وفي حالة "إكس"، ساعدت هذه الآلية في تحديد نطاق العطل وسرعة استجابة الشركة لإصلاحه.

رد فعل المنصة

حتى اللحظة، لم تصدر منصة "إكس" أي بيان رسمي توضح فيه أسباب العطل أو تفاصيل إضافية. طلبت وكالة "رويترز" تعليقاً من الشركة، إلا أنها لم تتلقَّ رداً حتى الآن، نظراً لأن التوقيت كان خارج ساعات العمل الرسمية.

أشارت التقارير إلى أن هذا الانقطاع أحد الحوادث المتكررة التي تتعرض لها منصات التواصل الاجتماعي الكبرى، حيث تعتمد هذه الشركات على بنية تحتية تقنية معقدة جداً.

وعلى الرغم من أن العطل الأخير استمر لفترة وجيزة، فإنه أثار موجة من الشكاوى من المستخدمين الذين يعتمدون على "إكس" في تواصلهم اليومي.

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