بلينكن: حادث مقتل الناشطة عائشة غير مبرر.. ومطالب بمراجعة سلوك الجيش الإسرائيلي

دعا وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، يوم الثلاثاء، إلى إجراء مراجعة شاملة لسلوك الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، معربًا عن استيائه من حادثة إطلاق النار التي أدت إلى مقتل الناشطة الأميركية التركية، عائشة، خلال احتجاج ضد الاستيطان، بينما أكدت إسرائيل أن الحادث كان غير متعمد.

لقيت عائشة (26 عامًا) مصرعها يوم الجمعة الماضي خلال مظاهرة في قرية بيتا، قرب نابلس، حيث تشهد المنطقة هجمات متكررة ينفذها مستوطنون إسرائيليون متطرفون ضد الفلسطينيين.

ويعرض الموجزخلال التقرير التالي تفاصيل نتائج التحقيق الإسرائيلي في مقتل الناشطة عائشة ورد وزير الخارجية الأمريكية بلينكن.

أفاد الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء أنه من المحتمل جدًا أن تكون قواته هي من أطلقت الرصاص الذي أودى بحياة الناشطة، لكنه شدد على أن الحادث لم يكن مقصودًا، معربًا عن أسفه العميق.

وفي تصريحاته الأكثر قوة حتى الآن ضد الجيش الإسرائيلي، وصف بلينكن الحادث بأنه "غير مبرر" و"بدون أي استفزاز".

وأضاف أن واشنطن ستطالب الحكومة الإسرائيلية بتعديل أساليب عملياتها في الضفة الغربية، وكذلك تغيير قواعد الاشتباك.

وتابع بلينكن خلال مؤتمر صحفي في لندن: "لا يجب أن يتعرض أي شخص للقتل أو للخطر لمجرد مشاركته في احتجاج سلمي أو التعبير عن آرائه بحرية".

كما شدد على أن القوات الإسرائيلية بحاجة إلى "إجراء تعديلات جوهرية" في أسلوب تعاملها مع العمليات في الضفة الغربية.

بلينكن: مقتل أمريكيين على أيدي القوات الإسرائيلية غير مقبول

وأشار الوزير الأميركي إلى مقتل اثنين من المواطنين الأميركيين على أيدي القوات الإسرائيلية، مؤكدًا أن هذا الوضع "غير مقبول".

وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانًا قال فيه إن قادة من الجيش أجروا تحقيقًا في الحادث، وتوصلوا إلى أن إطلاق النار لم يكن موجهًا نحو عائشة بل نحو شخص آخر وصف بأنه "المحرض الرئيسي لأعمال الشغب".

وأضاف الجيش أن الحادث وقع خلال اشتباكات عنيفة، حيث قام عشرات الفلسطينيين المشتبه بهم بإشعال الإطارات ورشق قوات الأمن بالحجارة في منطقة مفرق بيتا.

كما أوضحت إسرائيل أنها طلبت من السلطات الفلسطينية إجراء تشريح للجثة.

تشهد الضفة الغربية مؤخرًا تصاعدًا في الهجمات العنيفة التي يشنها المستوطنون ضد الفلسطينيين، ما أثار استياء عدد من حلفاء إسرائيل الغربيين، بمن فيهم الولايات المتحدة، التي فرضت عقوبات على بعض المستوطنين المتورطين في هذه الهجمات.

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