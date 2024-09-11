القصة الكاملة لـ تسلم روسيا مساعدات عسكرية من إيران.. ورد أمريكي عنيف

تسلم روسيا مساعدات عسكرية من إيران.. اشتعلت محركات البحث العالمية خلال الساعات الماضية، بالعديد من التقارير التي تتحدث عن تسلم روسيا مساعدات عسكرية من إيران.

وتحدثت تقارير مختلفة عن دعم إيراني جديد لموسكو في حربها ضد أوكرانيا، مما آثار ردود فعل غاضية.

القصة الكاملة لـ تسلم روسيا مساعدات عسكرية من إيران

ويرصد “الموجز” خلال التقرير التالي القصة الكاملة لـ تسلم روسيا مساعدات عسكرية من إيران وتعليق كلاً من موسكو وطهران عليها.

القصة الكاملة لـ تسلم روسيا مساعدات عسكرية من إيران

انتشرت، خلال الأيام الماضية، العديد من التقارير التي تفيد بأن طهران ربما تزود روسيا بصواريخ باليستية، وعلي الفور، أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية، الاثنين الماضي، استدعاء القائم بالأعمال الإيراني شهريار أموزيجار للتعبير عن قلقها البالغ إزاء هذه التقارير.

وأضافت أن القائم بالأعمال تلقى تحذيرًا شديداً بأن تأكيد عمليات تسليم الصواريخ ستكون له "عواقب مدمرة ولا يمكن إصلاحها" على العلاقات الثنائية.

تعليق إيران علي تزودها لـ روسيا بالأسلحة

ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، إن التقارير التي تتحدث عن نقل الأسلحة الإيرانية إلى روسيا "دعاية قبيحة" لإخفاء الدعم العسكري الغربي لـ إسرائيل.

وكتب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في منشور على منصة "إكس": "نشر تقارير كاذبة ومضللة عن نقل أسلحة إيرانية إلى بعض الدول ما هو إلا دعاية قبيحة لإخفاء الدعم الكبير غير المشروع بالأسلحة الذي تقدمه الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية للإبادة الجماعية في غزة".

روسيا تُعلق علي تزويدها بالأسلحة الإيرانية

وفي نفس الصدد، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن التقارير الأخيرة حول عمليات تسليم مزعومة للأسلحة إلى روسيا من الخارج لا أساس لها من الصحة.

وقال بيسكوف للصحفيين في تعليقه على تصريح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الأخيرة بأن إيران كانت تزود روسيا بالصواريخ: "نسمع الكثير من المزاعم بشأن نوع ما من إمدادات بعض أنواع الأسلحة إلى روسيا، لكنها لا أساس لها من الصحة".

وأضاف: "إننا نطور علاقاتنا مع عدد من الدول، ونتعاون في مجالات مختلفة، وسنواصل هذا التعاون بما يخدم مصالح جميع الدول المعنية".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد قال إن روسيا تسلمت صواريخ باليستية من إيران، ومن المرجح أن تستخدمها في أوكرانيا خلال أسابيع، محذرًا من أن التعاون بين موسكو وطهران يشكل تهديدًا أكبر على أمن أوروبا.

وقال الناطق باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو إن لدى الدول الغربية "معلومات ذات صدقية" حول إمداد إيران روسيا بصواريخ باليستية، محذرًا من أن ثبوت ذلك سيشكل تصعيدًا ماديًا كبيرًا في دعم إيران للحرب على أوكرانيا.

القصة الكاملة لـ تسلم روسيا مساعدات عسكرية من إيران

أمريكا تُعاقب إيران علي دعمها العسكري لـ روسيا

وعقابًا لـ إيران علي تزويد روسيا بالمساعدات العسكرية، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عن فرض عقوبات جديدة على العديد من الشركات والأفراد الإيرانييين بحجة الدعم الإيراني لروسيا في حرب أوكرانيا.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان لها، إنه ردًا على الدعم العسكري المستمر من إيران، بما في ذلك تسليم الصواريخ الباليستية مؤخرًا، إلى روسيا في حرب أوكرانيا، قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية بتعيين 10 أفراد و6 كيانات مقرها في إيران وروسيا، وتحديد 4 سفن كممتلكات محظورة تمكن إيران من تسليم مكونات الأسلحة وأنظمة الأسلحة، بما في ذلك الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية قريبة المدي إلى روسيا.

وأشارت الخزانة الأمريكية، إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية قامت أيضا بتعيين 3 كيانات، بما في ذلك الخطوط الجوية الإيرانية، وتحديد 5 سفن كممتلكات محظورة متورطة في انتشار أنظمة الأسلحة الإيرانية إلى روسيا.

اقرأ أيضًا

الصراع يشتعل.. روسيا تتحدى ”الصواريخ الأميركية” في ألمانيا: سنحدد ردّنا العسكري

مكالمة هاتفية بين ترامب وزيلنيسكي .. و تنويه الرئيس الأوكراني عن احتمالية زيارة ترامب لدولته





