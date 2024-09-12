عاجل| انسحاب إسرائيلي من طولكرم وتنديد دولي بالعدوان على غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية أن الجيش الإسرائيلي انسحب بشكل كامل من مخيم طولكرم في الضفة الغربية، بعد عملية عسكرية واسعة النطاق، جاء هذا التطور وسط تصاعد التوتر في المنطقة بين إسرائيل والفلسطينيين. مزيداً من التفاصيل يستعرضها الموجز في التقرير التالي.

حصار إسرائيلي على مستشفيات في طولكرم

أفادت تقارير إعلامية، أمس الأربعاء، أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي قامت بمحاصرة مستشفى الزكاة في مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

كما ذكرت مصادر أخرى أن مستشفى الإسراء في نفس المدينة يخضع للحصار أيضًا، وفق ما نقلته "الجزيرة مباشر".

مقتل جندي إسرائيلي في هجوم فلسطيني

وفي حادث منفصل، قُتل جندي إسرائيلي يوم الأربعاء في الضفة الغربية بعد أن اقتحم فلسطيني محطة حافلات باستخدام شاحنة محملة بالبنزين، ما أدى إلى دهس الجندي بقوة، وذلك بحسب ما أعلنته خدمة الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داود الحمراء".

وأشارت الخدمة إلى أن الهجوم وقع بالقرب من مستوطنة جفعات أساف.

البرلمان العربي يدين قصف مدرسة الأونروا في غزة

أدان البرلمان العربي بشدة الهجوم الإسرائيلي على مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم النصيرات بقطاع غزة.

الهجوم أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات، بما في ذلك 6 موظفين من الأونروا، ووصف البرلمان الهجوم بأنه "جريمة إرهابية" جديدة تُضاف إلى سجل الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

انتهاكات حقوق الإنسان في غزة

أكد البرلمان العربي أن قصف المنشآت الإنسانية، بما في ذلك المدارس، يُعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

وطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، محملًا إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الجرائم المرتكبة بما فيها جرائم مخيم طولكرم.

كما شدد البرلمان على ضرورة وقف العدوان المستمر على المدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية، ودعا إلى وقف إطلاق النار الفوري.

حقوق الشعب الفلسطيني

جدد البرلمان العربي تأكيده على دعمه الكامل للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، بما في ذلك حق العودة وتقرير المصير، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس.

موقف مصر من استهداف المنشآت الأممية

من جانبها، أعربت مصر عن استنكارها لاستمرار استهداف إسرائيل للمنشآت التعليمية والإنسانية في غزة، وخاصة مدارس الأونروا.

وأدانت مصر قصف مدرسة الجاعوني في مخيم النصيرات، الذي أسفر عن وقوع ضحايا بين المدنيين، وشددت على ضرورة إنهاء هذه الانتهاكات فورًا.

دعوة لوقف الانتهاكات الدولية

أكدت مصر أن استهداف المنشآت الدولية يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ودعت إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

كما طالبت بتعزيز الجهود الدولية لضمان التزام إسرائيل بالقوانين والمواثيق الدولية، مشيرة إلى ضرورة إعطاء الأولوية لإنقاذ الأرواح واستعادة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني.

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