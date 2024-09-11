ما هي امتيازات رئيس الولايات المتحدة؟.. الشخص الأكثر نفوذاً في العالم

رئيس الولايات المتحدة.. خلال الفترة الماضية، كان العالم منشغلاً بمتابعة تطورات الانتخابات الرئاسية الأميركية بين المرشحين دونالد ترامب ورئيس الولايات المتحدة جو بايدن، وكما هو الحال دائماً، فإن الاهتمام بالشخص الذي سيشغل المكتب البيضاوي يمتد تأثيره إلى كل زاوية من العالم، كونه يقود أقوى جيش وأكبر قوة اقتصادية على مستوى العالم.

الانتخابات الرئاسية الأميركية ليست حدثاً مهماً فقط للشعب الأميركي، بل تشكل لحظة حاسمة على الصعيد العالمي.

ويعرض الموجز خلال التقرير التالي امتيازات رئيس الولايات المتحدة.

ولطالما تم التساؤل عمن يتولى قيادة العالم الحر، وهو تساؤل يعكس التأثير الهائل لرئيس الولايات المتحدة الذي يعود إلى تأسيس البلاد وحرب الاستقلال الأميركية (1775-1783)، الأمريكيون، بعد انتصارهم في حرب الاستقلال، أرادوا رئيساً قوياً يحفظ وحدة البلاد ويضمن استقرار الولايات المتحدة.

الشروط المطلوبة للرئاسة

بحسب الدستور الأميركي، يجب أن يكون المرشح للرئاسة أميركي الجنسية بالولادة، عمره لا يقل عن 35 عاماً، ويقيم في الولايات المتحدة لمدة لا تقل عن 14 عاماً، تبدأ ولاية الرئيس الجديد في 20 يناير، بالتزامن مع انتهاء ولاية سلفه.

صلاحيات وامتيازات الرئيس الأميركي

رئيس الولايات المتحدة هو القائد الأعلى للدولة ورئيس الحكومة، ويشغل منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث يتمتع بسلطات تنفيذية هائلة على الصعيدين الداخلي والدولي.

بعد الحرب العالمية الثانية، زادت أهمية رئيس الولايات المتحدة باعتباره زعيماً لأقوى قوة عسكرية واقتصادية في العالم.

أحد أبرز امتيازاته هي القدرة على اتخاذ قرارات عسكرية وإرسال القوات إلى الخارج عند الضرورة، كما يمتلك صلاحية استخدام الأسلحة النووية، ولديه أيضاً الحق في عقد المعاهدات وتعيين السفراء بشرط موافقة مجلس الشيوخ.

القوة التنفيذية والدستورية

الدستور الأميركي يمنح الرئيس سلطة تنفيذية واسعة تشمل توقيع المعاهدات الدولية وإعلان حالة الطوارئ، ويمكنه كذلك إصدار العفو وإيقاف تنفيذ العقوبات.

وعند الحاجة، يمكنه استدعاء الحرس الوطني وإرسال القوات العسكرية إلى الخارج لمدة تصل إلى 30 يوماً، على أن يحصل على موافقة الكونجرس إذا تجاوزت المدة المقررة.

حق النقض (الفيتو)

يمتلك الرئيس الأميركي حق الاعتراض على القوانين التي يقرها الكونجرس، باستثناء التعديلات الدستورية، ويمكن للكونجرس تجاوز الفيتو إذا تم التصويت بغالبية الثلثين.

الامتيازات المالية واللوجستية

يتقاضى الرئيس الأميركي راتباً سنوياً يبلغ 400 ألف دولار، بالإضافة إلى 50 ألف دولار لتغطية النفقات الأخرى.

يتمتع أيضاً بمزايا خاصة مثل استخدام الطائرة الرئاسية الفاخرة التي تعتبر من أكثر الطائرات تطوراً في العالم، ولها تكلفة تشغيل تصل إلى 200 ألف دولار في الساعة.

الحياة في البيت الأبيض

الرئيس الأميركي وعائلته يقيمون في البيت الأبيض، حيث يتلقى الرئيس مبلغ 100 ألف دولار لتأثيث المنزل حسب ذوقه، وإن كانت بعض العائلات الرئاسية تختار تحمل هذه النفقات من أموالها الخاصة.

هناك حوالي 100 موظف يعملون في البيت الأبيض لتلبية احتياجات الأسرة الرئاسية، من طهاة إلى عمال صيانة، كما يحتوي البيت الأبيض على سينما خاصة تضم 51 مقعداً، وهي إضافة تمثل رفاهية فريدة للبيت الرئاسي.

الحماية الأمنية

الرئيس الأميركي يخضع لحماية دائمة من جهاز الاستخبارات حتى بعد انتهاء فترة ولايته.

والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً يتمتعون بحماية خاصة أيضاً.

كما تُخصص ميزانيات ضخمة لتوفير الأمن للرئيس، وقد بلغت ميزانية الخدمة السرية في عام 2017 حوالي 1.9 مليار دولار.

إجراءات العزل

يمكن للكونجرس عزل الرئيس إذا أدين بالخيانة أو الفساد أو الجرائم الكبرى.

وشهدت الولايات المتحدة محاولات لعزل عدة رؤساء مثل أندرو جونسون، وريتشارد نيكسون، وبيل كلينتون، ودونالد ترامب.

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