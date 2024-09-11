قصة شائعة اغتيال الخبير العسكري الأردني اللواء فايز الدويري

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار مزيفة تدعي "اغتيال الخبير العسكري الأردني اللواء المتقاعد فايز الدويري في العاصمة عمّان".

لكن الحقيقة أن هذا الخبر عارٍ عن الصحة تمامًا، حيث نفى اللواء فايز الدويري بنفسه تلك الشائعات، مندّدًا بمن وصفهم بـ"الذباب الإلكتروني" الذين يروجون لأخبار كاذبة وادعاءات مغرضة.

ويرصد الموجز خلال التقرير التالي تفاصيل وحقيقة شائعة اغتيال المحلل العسكري الأردني اللواء فايز الدويري.

التحقيق في شائعة وفاة اللواء فايز الدويري

بدأ انتشار الشائعة من خلال مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع على وسائل التواصل، حيث سُمِعَت مذيعة تدعي: "تم اغتيال المحلل العسكري فايز الدويري أمام منزله في ظروف غامضة، وهو خبر أثار ضجة كبيرة في الأردن".

ولكن هذا الادعاء تم نفيه من قبل اللواء فايز الدويري عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، يوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024.

في تغريدته، قال الدويري: "إلى كل المتابعين الأعزاء، ليس للذباب الإلكتروني إلا الأكاذيب والدعاية المضللة.

أقول لهم: لكل أجل كتاب.. وسأستمر في الدفاع عن القضية الأولى، قضية فلسطين، لأنها تمثل الشرف والكرامة للأمة العربية والإسلامية.. روحي ودمي يظلان في سبيل القضية".

التأكيد على اللواء المتقاعد سلامة الدويري

مصادر إعلامية أردنية أكدت أيضًا سلامة اللواء المتقاعد فايز الدويري، إذ صرح أحد أفراد أسرته بأنه "بصحة جيدة"، نافيا كل ما يتداول من شائعات حول اغتياله.

كما أكد مدير أعماله، خلف مروّح العظامات، أن الدويري "وصل من الدوحة إلى عمّان بسلامة تامة وهو بصحة جيدة"، مضيفًا أنه على تواصل مباشر معه، نافياً بشكل قاطع أي أخبار عن وفاته.

مشاركة إعلامية نشطة

الدويري يواصل مشاركاته الإعلامية النشطة، حيث ظهر مؤخرًا على قناة "الجزيرة" في 9 سبتمبر لتحليل تداعيات حادثة إطلاق النار على الحدود الأردنية.

ويبقى الدويري واحدًا من أبرز الخبراء العسكريين في المنطقة، ودائمًا ما يركز على القضايا الهامة في الشرق الأوسط، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

اقرأ أيضًا: معلومات عن أحداث 11 سبتمبر.. خسارة 247 مليار دولار وغيرت إجراءات السفر

تفاصيل العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن ضد حزب الله