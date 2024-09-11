تفاصيل العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن ضد حزب الله

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على حزب الله اللبناني، حسب ما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء، وتشمل هذه العقوبات شبكة تعمل في مجال النفط والغاز المسال تتبع للحزب. مزيداً من التفاصيل يستعرضها الموجز في التقرير التالي.

وجاء في بيان الوزارة أن العقوبات استهدفت 3 أفراد و5 شركات وسفينتين، وذلك بناءً على تقارير من وكالة الأناضول التركية.

وذكرت الوكالة أن هذه الشبكة تتكون من رجال أعمال وشركات لبنانية، بإشراف شخصية قيادية بارزة ضمن الفريق المالي لحزب الله.

وأكدت التقارير أن الشبكة قامت بتسهيل عشرات الشحنات من غاز البترول المسال للحكومة السورية، وتحويل الأرباح لصالح الحزب.

كما أشار البيان إلى أن عمليات تهريب النفط والغاز المسال غير القانونية توفر لحزب الله إيرادات تصل لمئات الملايين من الدولارات.

الخزانة الأمريكية: حزب الله يسهم في تأجيج عدم استقرار المنطقة

من جهته، صرّح القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب، برادلي تي سميث، بأن حزب الله يستمر في إطلاق الصواريخ على إسرائيل ويسهم في تأجيج عدم الاستقرار بالمنطقة، في الوقت الذي يفضل فيه تمويل العنف على تلبية احتياجات النازحين في جنوب لبنان الذين يدّعي الاهتمام بهم.

وأكد سميث أن وزارة الخزانة ستواصل جهودها لتعطيل شبكات تهريب النفط وسبل التمويل الأخرى التي تدعم أنشطة حزب الله العسكرية.

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