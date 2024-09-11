siteName
رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
ads
ads
ads

عرب وعالم

تفاصيل العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن ضد حزب الله

عناصر من حزب الله
عناصر من حزب الله اللبناني

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على حزب الله اللبناني، حسب ما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء، وتشمل هذه العقوبات شبكة تعمل في مجال النفط والغاز المسال تتبع للحزب. مزيداً من التفاصيل يستعرضها الموجز في التقرير التالي.

وجاء في بيان الوزارة أن العقوبات استهدفت 3 أفراد و5 شركات وسفينتين، وذلك بناءً على تقارير من وكالة الأناضول التركية.

لا يفوتك

محمد نصر يسلم أوراق اعتماده سفيراً لمصر لدى النمسا ويعزز العلاقات الثنائية

أخبار غزة| تصعيد إسرائيلي على القطاع.. وحادث دهس في الضفة الغربية

وذكرت الوكالة أن هذه الشبكة تتكون من رجال أعمال وشركات لبنانية، بإشراف شخصية قيادية بارزة ضمن الفريق المالي لحزب الله.

وأكدت التقارير أن الشبكة قامت بتسهيل عشرات الشحنات من غاز البترول المسال للحكومة السورية، وتحويل الأرباح لصالح الحزب.

كما أشار البيان إلى أن عمليات تهريب النفط والغاز المسال غير القانونية توفر لحزب الله إيرادات تصل لمئات الملايين من الدولارات.

الخزانة الأمريكية: حزب الله يسهم في تأجيج عدم استقرار المنطقة

من جهته، صرّح القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب، برادلي تي سميث، بأن حزب الله يستمر في إطلاق الصواريخ على إسرائيل ويسهم في تأجيج عدم الاستقرار بالمنطقة، في الوقت الذي يفضل فيه تمويل العنف على تلبية احتياجات النازحين في جنوب لبنان الذين يدّعي الاهتمام بهم.

وأكد سميث أن وزارة الخزانة ستواصل جهودها لتعطيل شبكات تهريب النفط وسبل التمويل الأخرى التي تدعم أنشطة حزب الله العسكرية.

اقرأ أيضًا: أبو الغيط يطالب الدول المانحة بالتبرع بشكل مستمر للأونروا لدعم الفلسطينيين

في أول تصريح له كرئيس لحماس.. السنوار يهنئ الرئيس الجزائري بإعادة انتخابه

لا يفوتك

المناظرة الفاصلة بين ترامب وهاريس.. لحظة حاسمة في السباق الرئاسي الأمريكي

مظاهرات في إسرائيل تطالب بالإفراج عن المحتجزين.. وتصاعد الهجمات على قطاع غزة

بلينكن: حادث مقتل الناشطة عائشة غير مبرر.. ومطالب بمراجعة سلوك الجيش الإسرائيلي
تم نسخ الرابط