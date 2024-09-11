أبو الغيط يطالب الدول المانحة بالتبرع بشكل مستمر للأونروا لدعم الفلسطينيين

أستقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، في مقر الأمانة العامة، فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة

واستمع الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى شرح مفصل من المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) حول أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الدموي وفي الضفة الغربية مع تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه الوكالة على المستوى المالي واللوجستي نتيجة استمرار اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي على مقارها وموظفيها وزيادة أعدادهم بسبب المساعي الإسرائيلية الرامية إلى تعطيل عمل الوكالة.

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ضرورة استمرار الدول المانحة في الوفاء

وأوضح المتحدث باسم الأمين العام جمال رشدي أن أبو الغيط أعرب خلال اللقاء عن دعم الجامعة العربية الكامل لمهمة وعمل الأونروا، وما تقوم به لدعم اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملها الخمس، وضرورة استمرار الدول المانحة في الوفاء بالتزاماتها ومساهماتها في ميزانية الوكالة، خاصة في ظل الأوضاع التي يعيشها الفلسطينيون اليوم.

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

التأثيرات المحتملة لهذا اللقاء

يقدم لكم موقع الموجز، بعض التأثيرات على هذا اللقاء، والتي جاءت كالتالي:ـ

زيادة الضغط الدولي على إسرائيل: قد يساهم هذا اللقاء في زيادة الضغط الدولي على إسرائيل لوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني واحترام القانون الدولي.

تعزيز الدعم الدولي للأونروا: قد يؤدي هذا اللقاء إلى زيادة الوعي بأهمية عمل الأونروا وتشجيع الدول المانحة على زيادة مساهماتها.

تأكيد على حق العودة للاجئين الفلسطينيين: قد يعزز هذا اللقاء من تأكيد المجتمع الدولي على حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.

تطوير آليات عمل مشتركة بين الجامعة العربية والأونروا: قد يؤدي هذا اللقاء إلى تطوير آليات عمل مشتركة بين الجامعة العربية والأونروا لتعزيز التعاون في مجال تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين.

الأونروا هي اختصار لـ وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى. تأسست هذه الوكالة في عام 1949 بعد النكبة الفلسطينية، بهدف تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين الذين شردوا من ديارهم.

وتعتبر الأونروا شريان حياة للاجئين الفلسطينيين، فهي توفر لهم الخدمات الأساسية التي يحتاجونها للعيش بكرامة. تلعب الأونروا دوراً حيوياً في الحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية، وتساهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة.

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