محمد نصر يسلم أوراق اعتماده سفيراً لمصر لدى النمسا ويعزز العلاقات الثنائية

قدم السفير المصري محمد نصر، اليوم الأربعاء، أوراق اعتماده إلى الرئيس النمساوي "ألكسندر فان دير بيلين" ليشغل منصب سفير مصر فوق العادة والمفوض لدى جمهورية النمسا، تم هذا اللقاء في قصر "هوفبورج" الرئاسي بالعاصمة فيينا، بحضور مستشاري الرئيس النمساوي.

ويعرض الموجز خلال التقرير التالي تفاصيل تسليم السفير المصري محمد نصر للنمسا.

استقبال الرئيس النمساوي وتحيات القيادة المصرية

في اللقاء، نقل السفير نصر تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس النمساوي، مشيراً إلى تكليفه من القيادة المصرية بتعزيز علاقات الصداقة التاريخية بين الشعبين المصري والنمساوي.

كما أكد السفير أنه سيعمل على تطوير مجالات التعاون الثنائي في مختلف القطاعات الاقتصادية والثقافية، بالإضافة إلى استمرار التشاور السياسي حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

محمد نصر يؤكد تعزيز التعاون الثنائي مع النمسا

من جانبه، رحب الرئيس النمساوي بالسفير الجديد محمد نصر، وأعرب عن تقديره للرئيس السيسي وللعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين.

كما أكد على أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية والثقافية، مشيراً إلى أن التفاهم السياسي الراهن بين مصر والنمسا يوفر فرصة لتعميق هذه العلاقات.

التحديات الإقليمية والدولية

ناقش السفير محمد نصر والرئيس النمساوي عدداً من القضايا الدولية، من بينها الأوضاع في الشرق الأوسط وما تفرضه من تحديات أمنية وإنسانية.

كما تطرقا إلى قضية تغير المناخ والجهود الدولية لمواجهة تأثيراته، حيث أشاد الرئيس النمساوي بدور مصر في تعزيز الأمن الإقليمي، فضلاً عن مساهمتها الفعالة في المبادرات المناخية الدولية، خاصة من خلال قمة المناخ التي استضافتها شرم الشيخ عام 2022.

مراسم تقديم أوراق الاعتماد

بعد اللقاء، استكمل السفير محمد نصر مراسم تقديم أوراق اعتماده بالخروج إلى ساحة قصر "هوفبورج"، حيث استعرض كتيبة حرس الشرف الرئاسي وعُزف السلام الوطني لكل من مصر والنمسا بواسطة الفرقة الموسيقية العسكرية التابعة للرئاسة النمساوية.

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