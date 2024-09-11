أبرزها الحرب علي غزة.. تفاصيل مباحثات الرئيس السيسي ونظيره الألماني

مباحثات الرئيس السيسي ونظيره الألماني.. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء الموافق 11 سبتمبر 2024، مباحثات ثنائية، بقصر الاتحادية بالقاهرة، مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير.

ويرصد “الموجز” خلال التقرير التالي نتائج مباحثات الرئيس السيسي ونظيره الألماني.

نتائج مباحثات الرئيس السيسي ونظيره الألماني

كشف السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية عن نتائج مباحثات الرئيس السيسي ونظيره الألماني، حيث أشار إلى أن الرئيسين عقدا جلسة مباحثات مغلقة أعقبتها جلسة موسعة بحضور الوفدين الرسميين.

وأعرب الرئيس السيسي عن ترحيبه بزيارة الرئيس "شتاينماير" الأولى لمصر كرئيس لألمانيا، والأولى لرئيس ألماني منذ ٢٥ عامًا، مؤكدًا تقدير الشعب المصري للصداقة الوثيقة مع الشعب الألماني، وما حققته ألمانيا من تقدم صناعي وتكنولوجي، تتطلع مصر لتعظيم الاستفادة منه، من خلال المشروعات المشتركة بين الجانبين، والدور المهم الذي تضطلع به الشركات الألمانية في نقل التكنولوجيا وبناء القدرات للكوادر المصرية.

مباحثات الرئيس السيسي ونظيره الألماني

تعزيز علاقات ألمانيا مع مصر

ومن جانبه، أعرب الرئيس الألماني عن اعتزاز بلاده بمصر قيادة وشعبًا، مشددًا على حرص بلاده على مواصلة تعزيز علاقاتها مع مصر في مختلف المجالات، بما فيها العمل التنموي والاستثماري، وفي قطاعات الطاقة والهجرة ومكافحة الإرهاب، فضلًا عن الدفع بالتعاون العلمي والثقافي الممتد بين البلدين.

افتتاح الجامعة الألمانية الدولية

كما أعرب عن سعادته بافتتاح الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا حرصه على اصطحاب وفد من رؤساء كبرى الشركات الألمانية خلال زيارته الجارية لمصر، وتفقده لعدد من مواقع العمل والإنتاج التي تنخرط فيها شركات ألمانية، تعمل جنبًا إلى جنب مع شركات وعمال مصريين يتسمون بالمهارة والكفاءة.

تطورات الحرب على قطاع غزة

وشهد اللقاء التباحث حول مُختلف الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك، وعلى رأسها تطورات الحرب على قطاع غزة، حيث أكد السيد الرئيس في هذا الصدد ضرورة الوقف الفوري للحرب الدامية، التي تسببت في كارثة إنسانية، فضلًا عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، وتنفيذ حل الدولتين وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، بوصفه مسار تحقيق السلام والأمن المستدامين بالمنطقة.

وعقد الرئيسان عقب المباحثات مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا، عرضا خلاله أهم ما دار في المباحثات.

وقال الرئيس السيسي، أن زيارة الرئيس الألماني تُمثل انعكاسًا لتاريخ ممتد من علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني،: "نقدر الشراكة بين مصر وألمانيا، وحريصون على تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين".

السيسي يُرحب بالشركات الألمانية للاستثمار في مصر

ورحب الرئيس السيسي خلال كلمته بالشركات الألمانية للاستثمار في مصر، قائلًا: "بأكد لكم إن استثماراتكم مؤمنة ومحمية بشكل كبير جدًا".

وتابع الرئيس:"ناقشنا التعاون في مجالات التعليم وبناء القدرات ومستعدون للتحرك مع شركائنا في ألمانيا لتطويرها".

دور ألمانيا في المشروعات القومية بمصر

أكد الرئيس السيسي أن ألمانيا أسهمت بشكل كبير فى المشروعات القومية بمصر، مشيرًا إلى أنه على مدى أربع سنوات تعرضت مصر لأزمات ضخمة جدًا ليست هي السبب فيها، بدءً من كورونا، ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، ثم مشكلة قطاع غزة.

وقال الرئيس : "تلك الأزمات كان لها تأثير على مصر، ووصل خلال العشر سنوات الماضية أكثر من 9 ملايين من الضيوف النازحين إلى مصر نتيجة الأزمات الموجودة فى بلادهم فى اليمن والسودان وغيرها.. ومصر كانت حريصة منذ سبتمبر 2016 إن ميبقاش هناك مركب غير شرعية واحد خرج من مصر إلى أوروبا، احترامًا أننا لا نسمح لهؤلاء الناس إنهم يترموا فى البحر أو نسبب عدم أمن واستقرار فى أوروبا".

الأوضاع فى غزة

وأضاف: "تحدثنا عن الأوضاع فى غزة وأهمية الوصول إلى وقف إطلاق النار وإيجاد آلية لإدخال المساعدات ووقف الحرب.. وهناك 40 ألفا سقطوا فى هذا الصراع ثلثيهم من النساء والأطفال.. ويتم استخدام الجوع كسلاح ضد الفلسطينيين".

مباحثات الرئيس السيسي ونظيره الألماني

ومن جانبه، وجه الرئيس الألماني، فرانك شتاينماير، الشكر إلى مصر على ما تقوم به من مجهودات لإيجاد حل من أجل وقف العنف والتوترات في الشرق الأوسط.

وأكد الرئيس الألماني، أن العلاقات التي تربط بين مصر وألمانيا تعود لأكثر من 70 عاماً، وهى علاقات تاريخية تقوم على الثقة المتبادلة، موضحًا أنه تم التباحث مع الرئيس السيسي حول فرص تعزيز أواصر التعاون في المجالات المختلفة.

اقرأ أيضًا

السيسي يتوجه إلى برلين اليوم للمشاركة فى فعاليات ”حوار بيترسبرج للمناخ”

الرئيس السيسى يشهد توقيع البيان الختامى لأعمال اللجنة الاقتصادية بين مصر وألمانيا