انطلاق مباحثات الرئيس السيسي ونظيره الألماني.. إليك أبرز مؤشرات العلاقات المصرية الألمانية

مباحثات الرئيس السيسي ونظيره الألماني.. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاربعاء، الموافق 11 سبتمبر 2024، الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير بقصر الاتحادية.

وبدأت مراسم الاستقبال الرسمية باستعرض الرئيسان حرس الشرف، وعزف السلام الوطني لكلا البلدين، وتعد هذه هي أول زيارة يقوم بها رئيس ألماني لمصر منذ 25 عامًا.

تفاصيل مباحثات الرئيس السيسي ونظيره الألماني

ويرصد “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل مباحثات الرئيس السيسي ونظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، وكذلك أهم أبرز المعلومات عن العلاقات المصرية الألمانية.

مباحثات الرئيس السيسي ونظيره الألماني

انطلقت، منذ قليل، مباحثات الرئيس السيسي ونظيره الألماني بقصر الاتحادية الرئاسي.

ومن المقرر أن تناقش المباحثات الثنائية التى يعقبها جلسة مباحثات موسعة تضم وفدي البلدين القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن بحث ملفات التعاون الثنائي بين البلدين.

كما سيتم توقيع اتفاقيات تعاون جديدة تعكس عمق العلاقات الثنائية، ورغبة الجانبين في تعزيز التعاون لتحقيق التنمية والاستقرار في المنطقة.

مباحثات الرئيس السيسي ونظيره الألماني

العلاقات المصرية الألمانية

وترتبط مصروألمانيا بعلاقات وطيدة خاصة بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد، وبعد التحول الملحوظ في عهد المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل.

وعلي صعيد التعاون العسكري بين مصر وألمانيا، فقد شهد بفضل جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال السنوات الماضية تطورًا كبيرًا للغاية، ودخل مرحلة مختلفة عن السابق.

وتعاقدت مصر مع شركة تيسين جروب الألمانية على شراء 4 غواصات من طراز 209، واستلمت مصر بموجب التعاقد الغواصات الأربع خلال الفترة من عام 2017 إلى عام 2021.

وبخصوص علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري، فإن مصر وألمانيا ترتبطن بلجنة اقتصادية مشتركة تعقد اجتماعاتها بشكل سنوي بالتناوب بين البلدين.

يبلغ حجم مشاريع التعاون التنموي بين مصر وألمانيا حوالي 61 مليار يورو، مما يعكس عمق العلاقة بين البلدين في هذا المجال، كما تتنوع مجالات التعاون بين الطاقة المتجددة، والتدريب المهني، ومياه الشرب والصرف الصحي، والتنمية الحضرية.

وتعد مصر ثالث أكبر شريك تجارى لألمانيا في الشرق الأوسط، وسجل حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2017 أعلى مستوياته بقيمة 5،8 مليار يورو.

وتحتل ألمانيا المرتبة العشرين ضمن قائمة أهم الدول المستثمرة في مصر، حيث يوجد في مصر حوالى 900 شركة ألمانية تعمل في جميع أنحاء الجمهورية، ودائما ما يسعى المسئولون المصريون إلى جذب استثمارات المزيد من الشركات والمؤسسات إلى السوق المحلية.

اقرأ أيضًا

السيسي يتوجه إلى برلين اليوم للمشاركة فى فعاليات ”حوار بيترسبرج للمناخ”

الرئيس السيسى يشهد توقيع البيان الختامى لأعمال اللجنة الاقتصادية بين مصر وألمانيا





