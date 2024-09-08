مكاسب زيارة الرئيس السيسي لتركيا.. رفع التبادل التجاري لـ 15 مليار دولار أبرزها

حملت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تركيا، عديد المكاسب المهمة والقيمة، خاصة أنها هي الزيارة الأولى للرئيس السيسي منذ توليه الرئاسة، بعد أن جاءت بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فمحطة هامة لتعزيز العلاقات بين البلدين، حاملةً في طياتها العديد من المكاسب التي تصب في مصلحة البلدين على مختلف الأصعدة، السياسية والاقتصادية والإقليمية، نعددها لكم عبر الموجز.

المكاسب السياسية والدبلوماسية

تعزيز التعاون الثنائي

الزيارة تمثل خطوة كبيرة نحو تأسيس مرحلة جديدة من التعاون والصداقة بين مصر وتركيا، سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي، مما يسهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة.

التشاور حول القضايا الإقليمية

تطرقت المحادثات بين الرئيسين إلى قضايا إقليمية هامة مثل جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة وخفض التصعيد في الشرق الأوسط، مما يعزز من التنسيق السياسي بين البلدين.

إطلاق مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى

ترأس الرئيسان الاجتماع الأول لهذا المجلس، ما يمثل خطوة نحو الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات استراتيجية جديدة تشمل مختلف المجالات.

المكاسب الاقتصادية

زيادة التبادل التجاري

تم الاتفاق على تعزيز حجم التجارة بين البلدين من 10 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار، مما يعزز من الروابط الاقتصادية والتجارية بين القاهرة وأنقرة.

توقيع مذكرات تفاهم متعددة

شملت المذكرات مجالات متنوعة مثل الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي المسال، مما يعزز من التعاون في القطاعات الحيوية ويزيد من فرص الاستثمار.

جذب الاستثمارات

تتطلع مصر لجذب استثمارات تركية جديدة بقيمة مليار دولار خلال عام ونصف، ما يساهم في تعزيز الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل جديدة.

المكاسب الإقليمية والدولية

تعزيز النفوذ الإقليمي

الزيارة تسهم في تعزيز حضور البلدين على الساحة الإقليمية والدولية، مع التركيز على دور مصر في القارة الأفريقية وعلاقتها بالعالم العربي، مما يساهم في توسيع التأثير التركي في هذه المناطق.

التنسيق حول القضايا المشتركة

الاتفاق على التعاون في مجالات مثل الدفاع والصحة والسياحة يعزز من الروابط المشتركة ويتيح للبلدين مواجهة التحديات الإقليمية بفعالية أكبر.

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