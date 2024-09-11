تعزيز التعاون الثنائي..وزير الخارجية المصري يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الهولندي

تلقى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء 11 سبتمبر، اتصالاً هاتفياً من نظيره الهولندي، كاسبر فيلدكامب.

ويعرض الموجز خلال السطور التالية تفاصيل بيان وزارة الخارجية عن الاتصال الذي جمع الطرفين.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي أشاد بالعلاقات الثنائية المتطورة بين مصر وهولندا، وخاصة في المجال الاقتصادي.

وزير الخارجية: نرحب بالبعثات التجارية الهولندية

وأعرب وزير الخارجية عن ترحيبه بالبعثات التجارية الهولندية المقررة زيارة مصر هذا العام، والتي ستركز على قطاعي الزراعة والهيدروجين الأخضر.

كما أكد على دعمه للشراكة الاقتصادية وتعزيز فرص الاستثمار المتبادل، مشيداً بزيارة ممثلي كبرى الشركات الهولندية لاستكشاف بيئة الاستثمار المصرية في مجالات متنوعة مثل الزراعة، إدارة المياه، الصناعة، الرقمنة، البنية التحتية، الطاقة، والخدمات المالية.

وأشار وزير الخارجية إلى رغبته في تعزيز التعاون بين الشركات المصرية والهولندية عبر دراسة إنشاء مجلس للأعمال يجمع رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين، مما يسهل التواصل بين القطاعين الخاصين.

كما تناول الاتصال الطفرة التي شهدتها العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي بعد ترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وتطرق إلى التطورات الأخيرة في غزة، مشدداً على ضرورة تحرك المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات.

كما أوضح وزير الخارجية بدر عبد العاطي لنظيره الهولندي الجهود المصرية المبذولة لاحتواء التصعيد الإقليمي.

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