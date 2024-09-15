نتنياهو يتوعد بالرد.. تداعيات إطلاق الحوثيين صاروخ باليستي على إسرائيل

أعلنت جماعة الحوثيين اليوم الأحد أنها استهدفت "هدفًا عسكريًا" في وسط إسرائيل بإطلاق صاروخ باليستي، وذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي عن سقوط صاروخ في "منطقة مفتوحة" وسط البلاد، ويوضح الموجز التفاصيل.

في مقطع فيديو نشره عبر منصة "إكس"، صرّح المتحدث باسم القوات المسلحة الحوثية، يحيى سريع، أن العملية تم تنفيذها باستخدام صاروخ باليستي جديد وفرط صوتي، مستهدفًا منطقة يافا بفلسطين المحتلة.

الدفاعات الإسرائيلية تفشل في التصدي لصاروخ الحوثيين

وأشار إلى أن الدفاعات الإسرائيلية فشلت في اعتراض الصاروخ أو التصدي له، موضحًا أن الصاروخ قطع مسافة 2040 كيلومترًا في 11.5 دقيقة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت مبكر الأحد عن سقوط صاروخ أُطلق من اليمن في منطقة مفتوحة وسط البلاد.

وأوضح الجيش في بيان له أن الصاروخ كان من نوع أرض-أرض، وسمعت أصوات انفجارات نتيجة صواريخ اعتراض أُطلقت للتصدي له.

ومنذ نوفمبر الماضي، استهدف الحوثيين عدة سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب، مبررين ذلك بالدفاع عن الفلسطينيين وسط الصراع القائم في قطاع غزة.

وفي يوليو الماضي، نفذت جماعة الحوثيين أول هجوم لها على تل أبيب باستخدام صاروخ باليستي.

على إثر تلك الهجمات، شنت إسرائيل غارات جوية على ميناء الحديدة اليمني، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإلحاق أضرار كبيرة بالميناء.

وفي أعقاب الهجمات الأخيرة، هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الحوثيين بدفع ثمن باهظ مقابل أي محاولات للاعتداء على إسرائيل، مذكّرًا بضربة الحديدة.

نتنياهو: ندرس توسيع العملية العسكرية ضد حزب الله

فيما يتعلق بالجبهة الشمالية، صرّح نتنياهو أن الوضع لن يستمر على ما هو عليه، وأن الجيش الإسرائيلي سيتخذ كل ما يلزم لإعادة الأمن إلى سكان الشمال، مؤكدًا أنهم يدرسون توسيع العملية العسكرية ضد حزب الله اللبناني.

الحوثيين: صاروخنا ضد إسرائيل تجاوز الدفاعات الجوية

عبد الملك الحوثي، زعيم الجماعة اليمنية، أكّد أن الصاروخ الباليستي الذي أُطلق يوم الأحد تجاوز الدفاعات الإسرائيلية وقطع مسافة تُقدر بـ 2040 كيلومترًا.

وأوضح أن هذه العملية تأتي في إطار المرحلة الخامسة من التصعيد ضد إسرائيل، وأن القوات الحوثية ستواصل هجماتها على السفن المرتبطة بإسرائيل، الولايات المتحدة، وبريطانيا.

حماس تشيد بهجوم الحوثيين على إسرائيل

في السياق ذاته، أشادت حركة حماس بالهجوم الحوثي، معتبرةً أنه رد طبيعي على الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على غزة، ومؤكدةً أن إسرائيل لن تحظى بالأمن ما لم توقف عدوانها.

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