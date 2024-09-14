حزب الله يشن هجوماً صاروخياً على صفد بأكثر من 60 صاروخا

شنّت جماعة حزب الله اللبنانية هجوماً مكثفاً اليوم، السبت، حيث أطلقت أكثر من 60 صاروخاً على مناطق شمال إسرائيل، بما في ذلك صفد والمناطق المحيطة بها، وجاءت هذه الهجمات كجزء من رد الحزب على ضربات إسرائيلية سابقة استهدفت جنوب لبنان.

الهجوم بدأ في الساعات الأولى من الصباح، مع تأكيد حزب الله أن أهدافه كانت قواعد عسكرية إسرائيلية قرب صفد، إلا أن الهجمات وصلت إلى مناطق مدنية في المدينة التي تبعد حوالي 13 كيلومترًا عن الحدود اللبنانية، ويكشف الموجز التفاصيل.

حرائق بعد إطلاق عدة قذائف صاروخية باتجاه مدينة صفد والمناطق المحيطة بها، 14 سبتمبر 2024

على الرغم من قربها من الحدود، تعد الهجمات في صفد نادرة نسبيًا، إذ تستمر المدينة في استقبال سكانها الذين يصل عددهم إلى 38 ألف نسمة.

الهجوم الأول وقع قرابة الساعة الواحدة صباحاً، حيث أطلق خمسة صواريخ باتجاه صفد، ما أدى إلى إطلاق صافرات الإنذار في المدينة وعدة بلدات مجاورة.

ووفقاً لجيش الإحتلال الإسرائيلي، تمكنت الدفاعات الجوية من اعتراض بعض هذه الصواريخ، في حين سقطت الصواريخ المتبقية في مناطق مفتوحة دون وقوع إصابات.

تصاعد التوتر بين حزب الله وإسرائيل

وبحسب وسائل إعلام عبرية، تعرضت منطقة صفد في شمال إسرائيل صباح اليوم السبت لدفعتين من الصواريخ، أُطلقت الأولى بنحو 20 صاروخاً، تلتها دفعة أخرى من 35 صاروخاً، وفقاً لتصريحات جيش الإحتلال الإسرائيلي.

ورغم اعتراض الدفاعات الجوية لبعض الصواريخ، إلا أن بعضها سقط في مناطق مفتوحة وأدى إلى اندلاع حرائق، لكن لم تسجل إصابات في هذه الهجمات.

جاءت الهجمات كجزء من رد حزب الله على الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع تابعة له في جنوب لبنان يوم الجمعة.

وأكدت الجماعة أنها استهدفت قواعد عسكرية إسرائيلية قرب بلدتي عميعاد وإليفليت، الواقعتين جنوب صفد.

وفي رد سريع، نفذت الطائرات الإسرائيلية هجمات بالطائرات المسيرة على منصات إطلاق الصواريخ التي استُخدمت في الهجمات الصباحية، ما أدى إلى تدمير إحداها.

كما استهدفت غارات أخرى مبنى يستخدمه حزب الله في قرية كفر رمان، بالإضافة إلى مبنى آخر في بلدة بليدا، حيث تواجدت مجموعة من عناصر الحزب.

وفي وقت مبكر من صباح السبت، اعترضت الدفاعات الجوية الإسرائيلية طائرة مسيرة أطلقت من لبنان، دون تسجيل إصابات، وتبنى حزب الله الهجوم أيضاً.

منذ الثامن من أكتوبر، تكثفت الهجمات المتبادلة بين حزب الله والقوات الإسرائيلية على طول الحدود اللبنانية، في إطار دعم غزة في ظل الحرب الدائرة هناك.

وأسفرت هذه المواجهات حتى الآن عن مقتل 26 مدنياً و20 جندياً إسرائيلياً، بينما أعلن حزب الله مقتل 440 من عناصره، بالإضافة إلى سقوط عشرات القتلى من المدنيين والمقاتلين الآخرين في لبنان وسوريا.

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