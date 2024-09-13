التفاصيل الكاملة لـ هجوم مصياف .. إسرائيل تفتك بإيران من جديد على أراضي سوريا

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس، أن قواتها الخاصة نفذت غارة برية نادرة في مصياف، على بعد نحو 240 كيلو مترا شمال إسرائيل، في سوريا، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

هجوم إسرائيل على مصياف السورية

تعتبر مصياف موقعا سوريا رئيسيا لتطوير الأسلحة يديره مركز الدراسات والبحوث العلمية التابع للحكومة. وقد ضربت إسرائيل المجمع في الماضي من الجو، لكن المحللين يقولون إن أجزاء من المنشأة تكاد تكون محصنة ضد الضربات الجوية ، مدفونة على عمق كبير تحت الأرض.

القبض على قادة من إيران

وذكرت بعض الروايات أن مستشارين إيرانيين تم القبض عليهم، وهو ما أدانته السفارة الإيرانية في دمشق ووصفته بأنه "أكاذيب"، مضيفة أن الغارة "لم تؤثر على أي مستشارين إيرانيين".

وتحدثت مصادر لم تسمها لموقع أكسيوس الأميركي عن قوات كوماندوز نزلت من مروحيات، ومعركة بالأسلحة النارية مع الحراس، وانفجارات في مصانع تحت الأرض، وقطع الطرق المحيطة بالموقع بسبب الضربات الجوية. وقد ثبت ذلك من خلال صور الطرق المليئة بالحفر والعديد من السيارات المدنية المدمرة بالقرب من مكان الحادث. ويعتقد أن أربعة مدنيين على الأقل لقوا حتفهم في هذه الضربات الجوية، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، وهو مراقب حرب معارض.

ووصف وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الموقع بأنه هدف صعب بسبب الهياكل تحت الأرض في عام 2022، في حين وضعت الولايات المتحدة العلماء المتهمين بالعمل هناك على قائمة العقوبات.

لا يُعرف الكثير عن الغارة باستثناء مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي حيث سجل السكان صوت طائرات هليكوبتر تحلق فوق طرطوس في تلك الليلة. ونفت سوريا وقوع غارة برية، رغم أنها اعترفت بشن غارات جوية في مصياف أسفرت عن مقتل 26 شخصًا.

سوريا نقطة عبور لتكنولوجيا الأسلحة بين إيران وحزب الله

لطالما كانت سوريا تُعَد نقطة عبور لتكنولوجيا الأسلحة التي ترسلها إيران إلى حزب الله اللبناني. فمنذ عام 2013، نفذت إسرائيل آلاف الغارات الجوية، حيث ضربت مخازن أسلحة وقوافل مشتبه بها في سوريا، فيما أطلق عليه المحللون أحيانًا "الحرب بين الحروب". وكان المستشارون الإيرانيون ـ بما في ذلك كبار الجنرالات منذ بداية حرب إسرائيل وغزة في السابع من أكتوبر ــ هدفًا لهذه الضربات، فضلاً عن مقاتلي حزب الله.

من الممكن أن يكون أحد المخاوف الإسرائيلية هو الاشتباه في استمرار برنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا، في أعقاب عشرات الهجمات من هذا النوع التي شنتها قوات الرئيس بشار الأسد ضد الجماعات المتمردة في أعقاب انتفاضة عام 2011 والحرب الأهلية الدموية.

وذكرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التابعة للأمم المتحدة في وقت سابق من هذا العام أن إعلان سوريا بشأن وضع مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية "لا يزال لا يمكن اعتباره دقيقاً وكاملاً وفقاً لاتفاقية الأسلحة الكيميائية".

وكانت إسرائيل قد ضربت مواقع سورية مشتبه بها لأسلحة الدمار الشامل في الماضي، في مصياف في عام 2017 ومفاعل للتجارب النووية في دير الزور في عام 2007.

لماذا قامت إسرائيل بغارة على مصياف؟

وبما أن سلاح الجو الإسرائيلي يتمتع بالتفوق على سوريا ــ حيث خسر طائرة إف-16 واحدة فقط بسبب نيران مضادات الطائرات في عام 2018، على الرغم من مئات المهام ــ فإن الغارة البرية قد تبدو وكأنها مخاطرة غير ضرورية.

يقول أنتوني تاكر جونز، وهو مسؤول سابق في الاستخبارات الدفاعية البريطانية ومؤرخ عسكري، لصحيفة ذا ناشيونال: " من المرجح أن تكون عملية القوات الخاصة الإسرائيلية مصممة لتأمين الاستخبارات والفنيين الإيرانيين. إن إسرائيل تشير إلى أن الإيرانيين الذين يدعمون حماس وحزب الله ليسوا آمنين حتى عندما يعملون من سوريا".



