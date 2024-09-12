استقالة قائد الوحدة 8200 في الجيش الإسرائيلي بسبب هجوم 7 أكتوبر

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن مسؤولًا رفيعًا في الجيش الإسرائيلي قدم استقالته لرئيس هيئة الأركان. التفاصيل يكشفها الموجز في السطور التالية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن قائد الوحدة 8200، وهي إحدى وحدات الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، قرر الاستقالة بسبب ما وصفه بتقصيره في التصدي لهجوم حماس الذي وقع في 7 أكتوبر جنوب إسرائيل.

تفاصيل رسالة الاستقالة

في رسالة الاستقالة، قال يوسي ساريئيل: “في اليوم الـ342 لحربنا، وفي الساعة 06:29 من صباح 7 أكتوبر، لم أقم بالمهام الموكلة إلي كما كان ينبغي، ولم ألبِ توقعات مرؤوسي وقادتي ومواطني بلدي.. هذه الكلمات جاءت كاعتراف ضمني بتحمل المسؤولية عن الفشل في منع الهجوم".

تغييرات داخل الاستخبارات الإسرائيلية

في تقرير نشره موقع "واللا" الإسرائيلي في بداية سبتمبر، أشار إلى أن الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، وتحديدًا الوحدة 8200، التي تعد أكبر وحدة لجمع المعلومات في الجيش الإسرائيلي، تشهد تغييرات كبيرة بعد نحو 11 شهرًا من اندلاع الحرب.

ووصف التقرير أن فشل 7 أكتوبر دفع إلى "ثورة داخلية" في هذه الوحدة، ما أدى إلى استقالة قائدها.

تقاعد يوسي ساريئيل

من المتوقع أن يحال يوسي ساريئيل إلى التقاعد بعد تقديم استقالته، والتي جاءت في إطار سلسلة من التغييرات داخل شعبة الاستخبارات.

وكان ساريئيل قد تولى قيادة الوحدة 8200 في عام 2021، ليصبح ثاني مسؤول كبير في الاستخبارات الإسرائيلية يستقيل بعد اللواء أهارون حاليفا، الذي تحمل هو الآخر مسؤولية الفشل في منع هجوم 7 أكتوبر.

اقرأ أيضًا: تداعيات اقتحام قاعدة بيت ليد: توتر متزايد بين الجيش الإسرائيلي واليمين المتطرف

عاجل… المتحدث العسكري الإسرائيلي: الغارات على اليمن رداً على هجمات متكررة



