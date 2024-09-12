أقراط هاريس ونظريات المؤامرة.. هل كانت تستخدم بلوتوث سري خلال مناظرة ترامب؟

مناظرة ترامب وهاريس.. أثارت شركة تقنية ألمانية الجدل بعد المناظرة الرئاسية الأخيرة، بين المرشحين لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، الديمقراطية كمالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب، إذ زعمت مازحة أن الأقراط التي ارتدتها نائبة الرئيس كامالا هاريس تشبه إلى حد كبير أجهزة البلوتوث الخاصة بها.

وأضافت الشركة أنها تعمل على تصميم أقراط "برتقالية" خصيصًا لدونالد ترامب، حسب تقرير لشبكة “nypost”.

سماعات بلوتوث شبيهة لأقراط هاريس خلال مناظرة ترامب

ويعرض الموجز خلال التقرير التالي تفاصيل مناظرة ترامب وهاريس.

انتشار نظريات المؤامرة

بعد المناظرة الرئاسية التي جمعت هاريس مع الرئيس السابق دونالد ترامب، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي نظريات تقول إن هاريس كانت ترتدي سماعات بلوتوث مخفية في أقراطها، مما أثار جدلاً واسعًا بين أنصار ترامب.

وزعم هؤلاء أن الأقراط كانت وسيلة سرية لتلقي التعليمات من فريق دعم خلال المناظرة.

رد فعل شركة Icebach Sound Solutions

في إطار هذه التكهنات، تدخلت شركة Icebach Sound Solutions، المصنِّعة لأقراط البلوتوث NOVA H1 Audio، ببيان ساخر يشير إلى أن الشركة لم تكن تعلم إن كانت هاريس ترتدي أحد منتجاتها.

وأضاف المدير الإداري للشركة أنهم يعملون على تطوير نسخة من الأقراط مخصصة للرجال لتناسب ترامب، مشيرًا إلى صعوبة اختيار اللون المناسب.

توضيح الشركة في الإعلام

مع تصاعد الجدل، أعلنت الشركة أنها ستظهر في برنامج "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" لتوضيح الشائعات المتداولة حول منتجاتها.

وأفاد موقع الشركة بأن العديد من البرامج التلفزيونية طلبت مقابلات معهم بعد المناظرة.

تشابه الأقراط

رغم الشائعات، لم يكن هناك تطابق كبير بين أقراط هاريس وأقراط البلوتوث NOVA H1 Audio، سوى أن كلاهما يحتوي على اللؤلؤ.

وبدا أن أقراط هاريس كانت أقرب إلى تصميم Double Pearl Hinged Earrings من تيفاني، والتي يبلغ سعرها حوالي 800 دولار، في حين تباع أقراط NOVA H1 Audio بحوالي 625 دولارًا.

تاريخ النظريات المماثلة

لم تكن هذه المرة الأولى التي تنتشر فيها مثل هذه الشائعات، ففي انتخابات 2020 و2016، زُعم أيضًا أن الرئيس بايدن وهيلاري كلينتون استخدما سماعات خفية خلال مناظراتهما مع ترامب، وكالعادة، قامت مواقع التحقق من الحقائق بنفي تلك الادعاءات.

تصريحات ترامب

في تعليق إضافي على هذه النظريات، أشار ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز إلى أن هاريس بدت وكأنها على علم مسبق بالأسئلة المطروحة في المناظرة، مما زاد من انتشار الشائعات حول استخدامها لجهاز سري.

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