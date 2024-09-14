وزير الدفاع الأمريكي يحذر إيران ويبعث رسالة تهديد.. تفاصيل

أكد وزير الدفاع الأمريكي لوريد أوستن خلال زيارته لقاعدة "ماكسويل" الجوية في 13 سبتمبر على خطورة التهديدات التي تشكلها إيران، ووكلاؤها على أمن الشرق الأوسط، مشددًا على جاهزية القوات الأمريكية للتصدي لأي هجمات محتملة.

وأشار أوستن إلى أن انسحاب حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت" من المنطقة لا يعني تراجع الوجود العسكري الأمريكي، موضحًا أن البنتاجون مصمم على الحفاظ على قوات كافية لردع أي تصعيد إيراني، ويعرض الموجز التفاصيل.

طائرة إف-22 رابتور تابعة للقوات الجوية الأمريكية

وأكد أن إيران ووكلاءها، مثل حزب الله، لا يزالون قادرين على تشكيل تهديد خطير، وهو ما يتطلب استعدادًا دائمًا لمواجهتهم.

وأعلن أوستن أن الولايات المتحدة ستواصل نشر قواتها الجوية المتقدمة مثل طائرات إف-15، إف-16، إف-22، وإف-35، بالإضافة إلى مجموعة حاملة الطائرات الضاربة "أبراهام لينكولن" والغواصة "جورجيا"، لضمان الاستقرار والأمن في المنطقة.

تأتي هذه التصريحات في ظل استمرار المخاوف الأمريكية بشأن الأنشطة الإيرانية ودعمها للجماعات الوكيلة.

ويشار إلى أن الاستراتيجية الأمريكية تركز على إبقاء وجود عسكري قوي لمنع إيران من استغلال أي فرصة لتصعيد التوترات.

وزير الخارجية الإيراني: لا نقبل التهديدات

على الجانب الإيراني، صرّح وزير الخارجية محمد جواد ظريف بأن إيران مستعدة للحوار، لكنه شدد على أن المفاوضات يجب أن تكون قائمة على الاحترام المتبادل وليس على "التهديدات والضغوط".

وجاءت تصريحاته بعد فرض الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية عقوبات على قطاع الطيران الإيراني، في أعقاب تقارير تفيد بتزويد طهران روسيا بصواريخ باليستية.

في المقابل، نفى عباس عراقجي، مساعد وزير الخارجية الإيراني، تسليم إيران أي صواريخ باليستية لروسيا، واعتبر أن العقوبات المفروضة على بلاده لن تحل أي خلافات بينها وبين الغرب.

وقال أوستن ردا على سؤال من مجلة “airandspaceforces”: "لا يزال لدي حاملة طائرات في المنطقة ولا يزال لدي الكثير من القدرات الأخرى في المنطقة، وأعلم أنكم تتابعون ما هو موجود وما هو غير موجود على أساس يومي.

جدير بالذكر، أن العقوبات الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا شملت شركة الطيران الوطنية "إيران إير".

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