الرئيس تبون يفوز بـ اكتساح.. آخر تطورات انتخابات الرئاسة الجزائرية

انتخابات الرئاسة الجزائرية.. تصدر البحث عن آخر تطورات انتخابات الرئاسة الجزائرية، محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت الموافق 14 سبتمبر 2024.

ويهتم كثير من المواطنين في الجزائر بمعرفة النتائج النهائية لـ انتخابات الرئاسة الجزائرية، لمعرفة من سيفوز بمنصب الرئيس.

آخر تطورات انتخابات الرئاسة الجزائرية

ويرصد “الموجز” خلال التقرير التالي آخر تطورات انتخابات الرئاسة الجزائرية.

آخر تطورات انتخابات الرئاسة الجزائرية

وقالت المحكمة الدستورية في الجزائر، اليوم السبت، إن النتائج النهائية لـ انتخابات الرئاسة الجزائرية تظهر فوز الرئيس عبد المجيد تبون بفترة رئاسية ثانية بنسبة بلغت 84.30 بالمئة من الأصوات.

وتراجعت نسبة فوز الرئيس تبون بنحو 10 نقاط عن النتائج الأولية التي أعلنتها السلطة الوطنية للانتخابات.

فوز الرئيس تبون بولاية ثانية في انتخابات الرئاسة الجزائرية

وأوضح رئيس المحكمة الدستورية في إعلان قرأه في التلفزيون الحكومي الجزائري أن المرشح عبد المجيد تبون تحصل على نحو 8 ملايين صوت من أصل 11.2 مليون ناخب أي ما يُعادل نسبة 84.30 بالمئة وليس 94.65% كما جاء في النتائج الأولية، أما نسبة المشاركة فتراجعت إلى 46.1 بالمئة بدل 48 بالمئة.

وتفوق تبون باكتساح في انتخابات الرئاسة الجزائرية على كل من يوسف أوشيش، السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية، وعبد العالي حساني شريف، رئيس حركة مجتمع السلم.

عملية التصويت في انتخابات الرئاسة الجزائرية جرت بنزاهة وشفافية

وكانت هيئة الانتخابات الجزائرية قد قالت إن عملية التصويت في انتخابات الرئاسة الجزائرية جرت بنزاهة وشفافية، والمرشح عبد المجيد تبون حصل على نسبة 94.65%من الأصوات.

وأضافت هيئة الانتخابات الجزائرية:" أننا وقفنا على مسافة واحدة من كل المرشحين في انتخابات الرئاسة، ونشعر بارتياح عميق إزاء المشاركة الواسعة للمواطنين في انتخابات الرئاسة."

وتابعت هيئة الانتخابات الجزائرية:" أننا حرصنا على ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، والنتائج الأولية تظهر فوز الرئيس عبد المجيد تبون بفترة رئاسية ثانية".

آخر تطورات انتخابات الرئاسة الجزائرية

الرئيس السيسى يهنئ نظيره الجزائرى عبد المجيد تبون بفوزه بولاية رئاسية جديدة

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أجري اتصالاً هاتفياً، مساء الخميس الماضي، بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، هنأه خلاله على فوزه بولاية رئاسية جديدة، معرباً عن خالص تمنياته للرئيس الجزائري بالتوفيق والسداد، وهو ما ثمنه الرئيس تبون، مؤكداً اعتزاز بلاده بالروابط التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، والحرص على مواصلة تعزيز علاقات التعاون بينهما.

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