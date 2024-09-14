حصل علي الدكتوراه من جامعة عين شمس.. من هو رئيس الوزراء السوري الجديد؟

رئيس الوزراء السوري الجديد.. تصدر رئيس الوزراء السوري الجديد محركات البحث العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت الموافق 14 سبتمبر 2024، وذلك بعد صدور مرسوم بتكليفه بتشكيل الحكومة السورية الجديدة.

وأصدر بشار الأسد، الرئيس السوري، اليوم السبت، مرسوماً بتكليف وزير الاتصالات السابق محمد غازي الجلالي بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، حسب وكالة الإعلام السورية (سانا).

من هو رئيس الوزراء السوري الجديد؟

وجاء اختيار رئيس الوزراء السوري الجديد، عقب الاجتماع الذي عقده بشار الأسد، أمس، مع القيادة المركزية لـ حزب البعث الحاكم في سوريا تناول تكليف رئيس لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة السورية الجديدة.

من هو رئيس الوزراء السوري الجديد؟

معلومات عن رئيس الوزراء السوري الجديد

ويرصد “الموجز” خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن محمد غازي الجلالي رئيس الوزراء السوري الجديد.

المؤهلات العلمية

حصل محمد غازي الجلالي علي إجازة في الهندسة المدنية من كلية الهندسة المدنية جامعة دمشق عام 1992.

كما حصل علي دبلوم دراسات عليا في الهندسة المدنية من جامعة دمشق عام 1994.

وحصل علي ماجستير علوم في الهندسة المدنية من جامعة عين شمس في القاهرة عام 1997

كما حصل علي دكتوراه في الاقتصاد الهندسي من جامعة عين شمس بالقاهرة عام 2000.

من هو رئيس الوزراء السوري الجديد؟

المناصب القيادية

وكان رئيس الوزراء السوري الجديد قد شغل منصب وزير الاتصالات من عام 2014 إلى 2016.

وتولي رئيس الوزراء السوري الجديد العديد من المناصب الحكومية في سوريا، من خلال عمله كمعاون للوزير، بالإضافة إلى عضويته في مجلس التعليم العالي، ومؤسسات آخري.

وعمل محمد غازي الجلالي معاونًا لوزير الاتصالات منذ مايو 2008 حتى أغسطس 2014.

وعمل أستاذًا مشاركًا ورئيس الجامعة السورية الخاصة (SPU) منذ سبتمبر 2023.

كما تولي محمد غازي الجلالي منصب رئيس مجلس أمناء صناع الجودة العرب منذ أبريل 2019.

ويخضع رئيس الوزراء السوري الجديد لعقوبات من الاتحاد الأوروبي منذ عام 2014 بسبب مشاركته في «المسؤولية عن القمع العنيف الذي مارسه النظام ضد السكان المدنيين».

الحكومة السورية الجديدة

وكان مجلس الوزراء السوري السابق برئاسة حسين عرنوس، بمثابة حكومة لتصريف الأعمال بحكم المستقيل وذلك بعد إجراء انتخابات أعضاء مجلس الشعب في البلاد منتصف يوليو الماضي.

ومن المقرر أن تقوم الحكومة السورية الجديدة، بعد إعلان رئيس الوزراء السوري الجديد عن تشكيلتها، بتقديم بيانها الوزاري ومناقشته أمام أعضاء مجلس الشعب السوري، بحسب البروتوكولات.

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